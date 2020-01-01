فيديو - الشارقة‌ ‌يواصل‌ ‌التراجع‌ ‌بهزيمة‌ ‌جديدة‌ ‌أمام‌ ‌ خورفكان‌

خمس مباريات لم يحقق بها بطل الموسم الماضي أي انتصار

واصل‌ ‌الشارقة‌ ‌نتائجه‌ ‌المتراجعة‌ ‌بتلقي‌ ‌هزيمة‌ ‌جديدة‌ ‌أمام‌ ‌خورفكان‌ ‌بثنائية‌ ‌مقابل‌ ‌هدف‌ ‌وحيد،‌ ‌ضمن‌ ‌الجولة‌ ‌الـ‌14‌ ‌من‌ ‌دوري‌ ‌الخليج‌ ‌العربي‌ ‌الإماراتي.‌ ‌

وفي‌ ‌الدقيقة‌ ‌54‌،‌ ‌أدرك‌ ‌خورفكان‌ ‌التعادل‌ ‌بتسديدة‌ ‌من‌ ‌فهد‌ ‌حديد‌ ‌من‌ ‌داخل‌ ‌منطقة‌ ‌الجزاء،‌ ‌وتبعه‌ ‌زميله‌ ‌أنطونيو‌ ‌جونيور‌ ‌بالهدف‌ ‌الثاني‌ ‌في‌ ‌الدقيقة‌ ‌78.‌ ‌

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‌وشهدت‌ ‌الدقيقة‌ ‌60‌ ‌إلغاء‌ ‌هدف‌ ‌للشارقة‌ ‌بداعي‌ ‌التسلل،‌ ‌بعدما‌ ‌لجأ‌ ‌الحكم‌ ‌لتقنية‌ ‌الفيديو.‌ ‌

#الشارقة يخسر للمرة الرابعة على التوالي..#خورفكان يفوز للمرة الأولى في دورينا هذا الموسم

خورفكان يحول تأخره إلى فوز على الشارقة 2-1 في الجولة الـ14#خورفكان_الشارقة#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/woAodrzOT0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 29, 2020

هذه‌ ‌هي‌ ‌المباراة‌ ‌الخامسة‌ ‌على‌ ‌التوالي،‌ ‌التي‌ ‌لم‌ ‌يحقق‌ ‌بها‌ ‌بطل‌ ‌الموسم‌ ‌الماضي‌ ‌الفوز‌ ‌في‌ ‌مباريات‌ ‌الدوري،‌ ‌ليتجمد‌ ‌رصيده‌ ‌عند‌ ‌النقطة‌ ‌ ‌24 في المركز الرابع بجدول الترتيب، مبتعدًا عن الصدارة برصيد 11 نقطة.

أما خورفكان فيعاني في المركز الـ16 والأخير برصيد سبع نقاط، حيث لم يحقق الفوز سوى في مباراة وحيدة، وتعادل في أربعة لقاءات، وتلقى تسع هزائم.

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