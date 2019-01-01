عبد العزيز العنبري: لا أحد يستطيع رفض تدريب منتخب الإمارات

المدير الفني للشارقة مرشح للمنصب

أكد عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة ترحيبه بتولي مهمة تدريب منتخب الإمارات، وإن شدد في نفس الوقت على أنه مازال بحاجة لاكتساب المزيد من الخبرة قبل الإقدام على تلك الخطوة.

العنبري أثار إعجاب الجميع بقيادة الشارقة اليوم الأحد للفوز على مستضيفه النصر في استاد آل مكتوم بنادي النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لحساب الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

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ويعود ذلك الإعجاب لقدرة المدرب قيادة فريقه لتخطي منافس صعب وعنيد رغم غياب نجومه إيجور كورونادو وشاهين عبد الرحمن وسيف راشد وطارق الخديم وأحمد سيف وحمد جاسم عن اللقاء لأسباب مختلفة.

العنبري أحد المرشحين لتدريب الأبيض خلال الفترة القادمة وبعد إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك، وقد سُئل عن الأمر فأجاب "أنا أدعو دائمًا للتفاؤل في القادم، بإذن الله اللجنة الانتقالية الموجودة تختار الأفضل، المشوار مازال طويلًا وباعتقادي أن هناك الأنسب مني".

أضاف "لا أحد بالطبع يستطيع رفض تدريب منتخب الإمارات، لكن بالنسبة لي شخصيًا فمازلت في بداية الطريق وأطمح لاكتساب المزيد من الخبرة قبل تلك الخطوة، باعتقادي أن المنتخب ليس سيئًا ولا يحتاج إلا لشيء من الثقة ولجهاز فني يستطيع قيادة المجموعة جيدًا".

يُذكر أن قرار إقالة مارفيك جاء بعد الظهور المخيب للمنتخب الإماراتي في كأس الخليج العربي 24، إذ لم يُحقق سوى انتصار وحيد على اليمن وخسر أمام قطر والعراق.