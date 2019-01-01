عبد العزيز العنبري: أشعر بالقلق على الشارقة

عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة يتحدث عن الفوز على الفجيرة في دوري الخليج العربي الإماراتي

قال عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة أنه يشعر بالقلق لتواضع مستوى فريقه خلال آخر مباراتين من دوري الخليج العربي.

وكان حامل لقب الدوري الإماراتي قد تعادل مع حتا قبل أن يفوز بصعوبة وفي الوقت القاتل على الفجيرة 2-1 في سادس جولات البطولة، وهو ما أشعر مدربه بالقلق على مستقبل الفريق.

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إذ قال "مستوى لاعبي الشارقة في آخر مباراتين جعلني أشعر بالقلق. أغلب اللاعبين لم يُقدموا الأداء المطلوب وما حدث أمام حتا والفجيرة يجعلنا نقول أن جل عناصر الفريق ليست في أفضل حالاتها".

وعن تغييراته في التشكيل الأساسي، قال العنبري "من يؤدي في التدريبات بقوة وجدية لابد أن يحصل على فرصته في اللعب، ولذا دفعت بالثلاثي طارق الخديم ومحمد عبد الباسط وماركوس ميلوني، سنحتاج لجميع اللاعبين خلال المرحلة القادمة ولذا يجب أن يتمتع اللاعبين البدلاء بالجاهزية التامة وأن يُقدموا على أرض الملعب المستوى المطلوب".