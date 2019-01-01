الشارقة: سنقاتل من أجل جميع البطولات في الموسم الجديد

الشارقة يتوج بكأس السوبر الإماراتي على حساب شباب الأهلي

حاوره - صبري جابر | كتب - عبده الليثي

أعرب عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عن سعادته بتتويج الفريق بكأس السوبر الإماراتي على حساب شباب الأهلي.

واستطاع الشارقة في خطف لقب كأس السوبر على حساب الأهلي، بعد الوصول إلى ركلات الترجيح رغم النقص العددي في صفوفه.

وقال عيسى هلال في تصريحات لـ"جول" عقب اللقاء: "كنا جميعًا على قدر المسؤولية، وخاصًة اللاعبين، وكانت بعض الجماهير غير مطمئنة للمباراة ولكن الفريق ظهر بشكل مميز".

وأضاف: "قدمنا لقاء قوي أمام فريق كبير دون أن نفقد تركيزنا وهو سبب الفوز بلقب السوبر الإماراتي، وظهر اللاعبين في أعلى مستوى".

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وتابع هلال: "نهدي هذه البطولة للجميع وعلى رأسهم المشجعين وسنقاتل على جميع الألقاب في الموسم الجديد لاستكمال الإنجازات".

وكان الشارقة قد تمكن من التتويج بدوري الخليج العربي في الموسم الماضي أيضًا بعد منافسة قوية مع شباب الأهلي دبي.