الشارقة يهزم الوحدة والنصر ويُعيد كايو للدوري الإماراتي

لاعب العين السابق سيبدأ مغامرة جديدة في الخليج

نجح نادي الشارقة في هزيمة مواطنه الوحدة والنصر السعودي وحسم صفقة لاعب بنفيكا "كايو لوكاس" لصالحه، حسبما أفادت جُل التقارير الصحفية الإماراتية والبرتغالية.

كايو كان أحد نجوم العين في السنوات السابقة وقد فاز بجائزة ثاني أفضل لاعب في كأس العالم للأندية عام 2018 التي حاز الفريق الإماراتي خلالها على مركز الوصيف بعد خسارته النهائي أمام ريال مدريد.

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وانضم اللاعب البرازيلي لبنفيكا الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع العين، ولكنه لم ينجح في الانسجام مع الأجواء البرتغالية وإقناع المدرب برونو لاج، ولذا سعى النادي للتخلص منه خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وفيما كان اللاعب قريبًا من الانضمام للوحدة في الأيام الماضية، تحول مساره فجأة تجاه حامل لقب دوري الخليج العربي الإماراتي ، وقد انضم له بالإعارة لعام ونصف مقابل مليون ونصف يورو مع حق شرائه نهائيًا مقابل 10 ملايين يورو.

ويأتي التعاقد مع كايو تعويضًا لغياب نجم وهداف "الملك" إيجور كورونادو بعد تعرضه لإصابة صعبة ستُبعده عن بداية مشوار النادي في دوري أبطال آسيا، إذ سينطلق دور المجموعات من البطولة القارية في الأسبوع الثاني من فبراير القادم.