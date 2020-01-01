الشارقة الإماراتي يُعلن انتقال حارس مرماه إلى ليجانيس الإسباني

مجلس الشارقة الرياضي كان قد أعلن في نوفمبر الماضي عن توقيع اتفاقية مع نادي ديبورتيفو ليجانيس الإسباني

أعلن نادي الشارقة الإماراتي توقيع مايد مصبح، حارس الفريق الأول لكرة القدم، لنادي ليجانيس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الحساب الرسمي للنادي الإماراتي نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليُعلن عن تعاقد حارسه مع ليجانيس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وغرد الحساب: "بحضور محمد بن هندي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ومحسن مصبح رئيس شركة كرة القدم".

وأضاف حساب الشارقة : "أكمل نادي ليجانيس الإسباني إجراءات توقيع عقد انتقال حارس مرمى الشارقة مايد مصبح إلى صفوفه عبر موفدة موريس باغنيلو عضو مجلس الإدارة ورودريغو الفاريس، ليصبح أول لاعب إماراتي يحترف في إسبانيا".

يُذكر أن مجلس الشارقة الرياضي كان قد أعلن في نوفمبر الماضي عن توقيع اتفاقية مع نادي ديبورتيفو ليجانيس الإسباني لكرة القدم الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى «لا لايغا».

كأس الخليج العربي .. شباب الأهلي الأكثر تتويجًا والنصر يبحث عن لقب جديد

وينتقل بموجب الاتفاقية كل من حارس نادي الشارقة مايد محسن مصبح «21 عاماً»، وأحمد عامر النقبي مهاجم كلباء «مواليد 1998» للاحتراف في النادي الإسباني.