السيسي: محمد صلاح بطل ودائمًا مع مصر

أشاد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بالنجم محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب المصري، وبمواقفه التي يظهر فيها دائمًا.

الرئيس السيسي كان متواجدًا في فعاليات احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم، وجمع حديث بينه وبين أحد الشباب أصحاب الهمم المتواجدين في الاحتفالية.

علي محمد أكد على أصعب لحظة في حياته كانت في مباراة مصر والكونغو، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، والتي تأهل فيها الفراعنة إلى المونديال بهدف محمد صلاح.

الشاب علي محمد طلب مقابلة محمد صلاح ولو لمرة واحدة، وهو الأمر الذي شهد استجابة من الرئيس السيسي، وأكد له على أنه سيحضره لكي يقابله.

وتحدث الرئيس المصري عن صلاح، وأشاد بمواقفه التي يظهر فيها، حيث قال: "محمد صلاح بطل ودائمًا مع مصر، وهذه حقيقة".

ورد الشاب علي محمد على الرئيس السيسي قائلًا: "محمد صلاح أصبح الآن أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو"، ليكتفي الرئيس المصري بالضحكات ردًا عليه.

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علي محمد هو شاب مصري من ذوي الهمم، وهو بطل الجمهورية في ألعاب القوى، وحصل على 49ميدالية متنوعة، ويلعب حاليًا في مركز شباب الجزيرة بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويقدم محمد صلاح موسمًا ولا أروع رفقة ليفربول، حيث يعتلى قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل 13 هدفًا، وصنع 9 أهداف آخرين لزملائه بالفريق.