السير على خُطى ريكارد .. لابورتا يطلب من تشافي الفوز بدوري الأبطال الموسم القادم!

برشلونة يحدد خطوته القادمة

فاز برشلونة بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني هذا الموسم، وبالرغم من العودة إلى طريق منصات التتويج، لا يزال الفريق الأزرق والأحمر يواجه تحديًا مع الاستمرار في دوري أبطال أوروبا.

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة كشف عن الخطوات التالية للفريق والهدف التالي الذي يطلبه رئيس النادي جوان لابورتا في مقابلة ببرنامج "Universo Valdano".

وأشار تشافي إلى أن برشلونة قد حقق هدفه بالفعل، حيث قال: "الدوري الإسباني كان الهدف الرئيسي للموسم، ليس بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا، ولكن لأننا تحدثنا بالفعل مع الرئيس ووضعنا الفوز بالدوري الإسباني كهدف رئيسي لهذا الموسم".

بالإضافة إلى ذلك، اعترف المدرب الكتالوني بالمقارنة الغريبة لمواسمه في تدريب برشلونة التي يقوم بها لابورتا، حيث قال: "الرئيس يقارن بين موسمنا هذا وموسم فرانك ريكارد الأول الذي لم يتم فيه الفوز بأي شيء واحتلالنا المركز الثاني، ولكن في الجولة الثانية بدأنا نرى بعض التطورات، في الموسم التالي فزنا بالدوري الإسباني كما فعلنا الآن وفي الموسم التالي حققنا الفوز بالدوري وكان لنا حظ في الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأتم المدرب الإسباني: "الفوز بدوري أبطال أوروبا هو المطلوب منا هذا الموسم، على الأقل المنافسة للفوز بها، هدف النادي هو المنافسة للفوز بدوري أبطال أوروبا".