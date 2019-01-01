السير أليكس فيرجسون يعود لتدريب مانشستر يونايتد

السير يعود ومعه نجوم جيل الثلاثية التاريخية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن مانشستر يونايتد عن عودة السير أليكس فيرجسون لمقعد المدير الفني في ملعب أولد ترافورد، ذلك خلال مباراة احتفالية بمناسبة مرور 20 عامًا على تحقيق الثلاثية التاريخية عام 1999.

وأعلن النادي الإنجليزي عن إقامة مباراة خيرية تجمع عددًا من لاعبي الجيل الفائز بالثلاثية في نهاية التسعينات بقيادة فيرجسون ليلعب ضد فريق مكون من أساطير بايرن ميونيخ.

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وحُدد يوم 26 مايو القادم موعدًا للقاء وهو يوم فوز الشياطين الحُمر بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ في مباراة درامية شهدت قلب الفريق الإنجليزي للنتيجة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأعلن النادي عن بدء بيع التذاكر الخاصة باللقاء يوم 21 فبراير القادم، لكن دون الإعلان عن أسماء اللاعبين الحاضرين من جيل الثلاثية، موضحًا أنه قد يتم تغييرهم في أي وقت.