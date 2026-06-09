كأس العالم - المجموعة 6 Monterrey Stadium

ستنطلق مباراة السويد وتونس في 15 يونيو 2026 الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش و23:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (14 يونيو).

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السويد ضد تونس: سياق المباراة

تحمل المباراة التي ستقام في مونتيري أهمية كبيرة لفريقين مصممين على تحقيق انطلاقة قوية في واحدة من أكثر المجموعات تنافسية في البطولة. مع تزايد التوقعات في الوطن، سيسعى مدرب السويد جراهام بوتر إلى إثبات أن أسلوبه التكتيكي المرن والحديث يمكن أن ينجح على أكبر مسرح كروي بفضل خط هجوم دقيق بقيادة ألكسندر إيساك وفيكتور جيوكيريس. يقف في طريقهم منتخب تونس المنضبط والمقاوم بقيادة صبري لاموشي، الذي تجعل هويته الهيكلية البراغماتية من الصعب للغاية اختراق دفاع "نسور قرطاج"، معتمداً على أخلاقيات عمل لا تعرف الكلل لإحباط ومعاقبة الخصوم. على خلفية ملعب مونتيري المثير للإعجاب (ملعب BBVA)، بمرافقه ذات المستوى العالمي وخلفية الجبال الرائعة، من المتوقع أن تكون هذه المباراة واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

مع وجود منافسين قويين مثل هولندا واليابان في المجموعة F، لا يمكن لأي من الفريقين أن يتعثر في البداية. ستنظر السويد إلى هذه المباراة على أنها فرصة لتعزيز سمعتها بين نخبة العالم، والاقتراب من تكرار إنجازاتها الأسطورية في بطولات 1958 و1994، وإظهار التقدم السريع الذي أحرزته تحت قيادة مدربها الإنجليزي الجديد. من ناحية أخرى، تصل تونس حريصة على إثبات أن هذا الجيل قادر أخيرًا على كسر الحاجز التاريخي وتجاوز مرحلة المجموعات لأول مرة في تاريخها. مع إضاءة الأضواء في المكسيك، سيكون من المستحيل تجاهل حدة وضغط مباراة افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن تلعب الانضباط التكتيكي وإدارة التشكيلة والقدرة على التعامل مع حرارة الصيف الشديدة في أمريكا الشمالية دورًا حاسمًا في تحديد من سيحصد فوزًا ثمينًا في المباراة الافتتاحية.

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الطريق إلى كأس العالم 2026

الهروب الدرامي للسويد

كانت رحلة السويد إلى البطولة أشبه برحلة على متن قطار الملاهي، حيث تم اختبار أعصاب مشجعيها إلى أقصى حد. شهدت المرحلة الأولية الكارثية تحت قيادة جون دال توماسون انهيار "البلوغولت" إلى قاع مجموعتهم، حيث حصدوا نقطة واحدة فقط من مبارياتهم الافتتاحية. في محاولة يائسة لإنقاذ الحملة، عين الاتحاد غراهام بوتر، الذي قاد السفينة الغارقة إلى شبكة الأمان التي وفرتها نجاحاتهم السابقة في دوري الأمم الأوروبية.

أعطى هذا الدخول من الباب الخلفي السويد حبل نجاة في مباريات الملحق القارية ذات الرهانات العالية، حيث بدأت أخيراً في العودة إلى المسار الصحيح. بقيادة خط هجوم كهربائي، قضى فيكتور جيوكيريس بمفرده على أوكرانيا بثلاثية مذهلة في المباراة الافتتاحية للملحق. وفي المباراة النهائية المثيرة للأعصاب ضد بولندا، سجل المهاجم البارع هدفاً آخر في فوز فوضوي بنتيجة 3-2، ليكمل مهمة إنقاذ مذهلة ويحجز تذكرة السويد إلى أمريكا الشمالية بشكل درامي.

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الدرس التاريخي في الدفاع الذي قدمته تونس

بينما اعتمدت السويد على الدراما في اللحظات الأخيرة وقوتها الهجومية المتفجرة، صممت نسور قرطاج حملة تأهيلية اتسمت بالانضباط المطلق الذي لا يتزعزع. خلال خوضها غمار تصفيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) التي اتسمت بالخطورة والتعب البدني، بنت تونس حصناً منيعاً أدى إلى إحباط معنويات منافسيها الإقليميين تماماً.

كان أساس مسيرتها التاريخية عبر القارة هو تنظيم محكم للغاية أعاد كتابة سجلات كرة القدم. تحت قيادة تكتيكية دقيقة، أصبحت تونس أول دولة في تاريخ هذه الرياضة تتأهل عبر دورة تصفيات كأس العالم بأكملها دون أن تستقبل أي هدف. مدعومة بعمود فقري دفاعي صلب وموجهة بواسطة المبدع هانيبال مجبري، خنقت تونس خصومها أسبوعاً بعد أسبوع. وبالجمع بين هذا السجل الدفاعي التاريخي والكفاءة الهجومية في الهجمات المرتدة، حسمت تونس المركز الأول في مجموعتها بسهولة، وحجزت مكانها على المسرح الكبير بخطة دفاعية مثالية خالية من الأخطاء.

أخبار فريقي السويد وتونس

أخبار منتخب السويد

يتمتع مدرب السويد غراهام بوتر برفاهية الاختيار من بين 26 لاعباً قوياً ومتحمساً للغاية، بعد مهمة إنقاذ محمومة لكنها ناجحة في النهاية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية. الأجواء في معسكر المنتخب في المكسيك إيجابية للغاية، ويبدو أن التحول التكتيكي تحت قيادة المدرب الإنجليزي قد اكتمل. أكبر دفعة معنوية للمنتخب السويدي هي عودة الثنائي الهجومي المدمر إلى كامل لياقته البدنية، مما يعني أن الثنائي الهجومي الأكثر رعباً في أوروبا جاهز للانطلاق على الساحة العالمية.

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يعد فيكتور جيوكيريس ضمانة مطلقة لقيادة الهجوم بعد أدائه البطولي في التصفيات، ومن المتوقع أن يشاركه ألكسندر إيساك في خط هجوم ديناميكي يعتمد على الضغط العالي. وخلفهما، سيتولى ديان كولوسيفسكي زمام المبادرة الإبداعية في دور لاعب الوسط المهاجم. وفي الخلف، سيقوم فيكتور ليندلوف، بفضل طوله الفارع، بتنظيم الدفاع إلى جانب كارل ستارفيلت، بينما من المتوقع أن يبدأ صامويل دال، لاعب روما، في مركز الظهير الأيسر، مما يمنح السويد مظهرًا متوازنًا للغاية في مباراتها الافتتاحية.

أخبار منتخب تونس

وصلت "نسور قرطاج" إلى مونتيري مدعومة بالثقة التاريخية التي اكتسبتها من حملة التصفيات التي تحدت قواعد كرة القدم، بعد أن قطعت طريقها إلى أمريكا الشمالية دون أن تستقبل أي هدف. وقد وضع المدرب صبري لاموشي اللمسات الأخيرة على تشكيلة من 26 لاعباً تتميز بالانضباط والتماسك، وتستند بشكل كبير إلى مزيج من الخبرة التكتيكية الأوروبية والمواهب المحلية المتميزة. وفي حين ستفتقد التشكيلة الحضور المخضرم لوهبي خزري بعد اعتزاله اللعب الدولي، إلا أن البنية الدفاعية الصارمة التي يعتمدها لاموشي تظل سليمة تماماً.

يتمحور القرار التكتيكي الأبرز قبل المباراة الافتتاحية حول قلب خط الوسط، حيث من المقرر أن يشكل عيسى لايدوني لاعب يونيون برلين وإلياس شخيري لاعب أينتراخت فرانكفورت حاجزًا منيعًا أمام خط الدفاع المكون من أربعة لاعبين. ومن المتوقع أن يتحمل صانع الألعاب الشاب هانيبال مجبري عبء الإبداع لتزويد إلياس أشوري بالكرات في الهجمات المرتدة. أما بين القائمين، فسيسعى الحارس المخضرم بشير بن سعيد إلى مواصلة سلسلة نظافة شباكه الرائعة على الصعيد الدولي، مدعومًا بثنائي الدفاع المركزي القوي المكون من مونتاسار تالبي وياسين مرياح.

الملفات الشخصية للمدربين وفلسفاتهم التكتيكية

جراهام بوتر (السويد)

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يتميز غراهام بوتر بأنه مدرب حديث وذكي، وقد أضفى لمسة مميزة من الابتكار والوضوح الفني على المنتخب السويدي المعروف تاريخياً بصيغته الهيكلية الصارمة. بعد توليه منصب المدير الفني للمنتخب الدولي عقب إعادة بناء سمعته في كرة القدم للأندية الكبرى، أعاد بوتر إحياء "البلوغولت" تماماً، ونجح في تحويل الفريق بعيداً عن أسلوب الدفاع المنخفض وتبني أسلوب شجاع واستباقي يعزز من قدرات الجيل الحالي من المواهب الهجومية السويدية ذات المستوى العالمي.

من الناحية التكتيكية، يطبق بوتر فلسفة مرنة قائمة على الاستحواذ على الكرة، تعطي الأولوية للوعي المكاني والتفوق العددي. وهو يفضل نظاماً مرناً يبدأ غالباً بتشكيلة 3-4-2-1 أو 4-3-3 غير متماثلة، مستخدماً جناحين معكوسين ومدافعين مركزيين متقدمين للغاية يشعرون بالراحة في حمل الكرة إلى عمق نصف ملعب الخصم. يطالب بوتر برباطة جأش فنية مطلقة، ويكلف فريقه بالبناء من الخلف واستخدام مثلثات تمرير قصيرة ومعقدة لإغراء الخصم بالضغط. سيكون التحدي التكتيكي الرئيسي الذي يواجهه في مونتيري هو ضمان حفاظ فريقه على التوازن الدفاعي أمام خصم منضبط، وتجنب فقدان الكرة بسهولة في المناطق الوسطى، مما قد يعرض فريقه الذي يمارس ضغطاً عالياً لانتقالات سريعة.

صبري لاموشي (تونس)

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أثبت صبري لاموشي نفسه بقوة كأحد أفضل صانعي التنظيم الدفاعي، وعزز مكانته في كرة القدم الدولية من خلال قيادة تونس في مسيرتها التاريخية التي حطمت الأرقام القياسية للتأهل. وقد عزز هذا المدرب الدقيق المولود في فرنسا الثقة الجماعية والانسجام الهيكلي في صفوف فريقه، وحظي بإشادة واسعة النطاق لبرغماتيته، وتدريباته الدفاعية الصارمة، وقدرته على استخراج أقصى قدر من الكفاءة من لاعبيه في ظل سيناريوهات الضغط الشديد.

يتبنى لاموشي نهجاً يركز على السلامة أولاً والتنظيم العميق، حيث يعتمد عادةً على تشكيلة 4-1-4-1 المدمجة أو تشكيلة 5-3-2 ذات الخط الخلفي المنخفض، المصممة لإغلاق المساحات في الثلثين الدفاعي والوسط. تعتمد هويته التكتيكية على الانضباط المطلق في المواقع، والضغط القوي على المناطق، وأخلاقيات العمل الشديدة التي تجبر الخصوم على التوجه إلى المناطق الجانبية غير الخطرة. بمجرد استعادة الكرة، لا يضيع فريق لاموشي أي وقت، ويستخدم الكرات المباشرة والعمودية لإطلاق الجناحين المتفجرين في الهجمات المرتدة. سيكون هدفه الأساسي في هذه المباراة الافتتاحية هو إحباط خط هجوم السويد النخبة، والحفاظ على تشكيل دفاعي لا تشوبه شائبة، واستغلال فرص الكرات الثابتة لانتزاع نتيجة حاسمة.

قائمة المنتخب السويدي المكونة من 26 لاعباً

تشكيلة السويد في كأس العالم

حراس المرمى: فيكتور يوهانسون، كريستوفر نوردفيلدت، روبن أولسن

المدافعون: صامويل دال، إيزاك هين، إميل كرافت، فيكتور ليندلوف، كارل ستارفيلت، إميل هولم، لودفيغ أوغستينسون، لينوس فالكفيست

لاعبو الوسط: ياسين أياري، لوكاس بيرغفال، ديان كولوسيفسكي، هوغو لارسون، سيباستيان ناناسي، أنتون ساليتروس، ماتياس سفانبرغ، ينس كاجوست

المهاجمون: فيكتور جيوكيريس، ألكسندر إيساك، أنتوني إيلانجا، غوستاف نيلسون، إميل فورسبيرغ، كين سيما، نيكلاس إلياسون

تشكيلة تونس في كأس العالم

حراس المرمى: بشير بن سعيد، أيمن دهمين، معز حسن

المدافعون: علي عبدي، ديلان برون، يان فاليري، وجدي كشريدة، مونتاسر تالبي، ياسين مرياح، علاء غرام، حمزة جلاسي، أمين شيرني

لاعبو الوسط: محمد علي بن رمذان، إلياس سكيري، عيسى لايدوني، هانيبال مجبري، حمزة رافيا، حسام تكا، فرجاني ساسي، إدريس الميزوني

المهاجمون: إلياس أشوري، سيف الدين جازيري، يوسف مسكني، صيف الله لطيف، هيثم جوييني، أنس حاج محمد

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المواجهات الرئيسية بين السويد وتونس

فيكتور جيوكيريس ضد مونتاسر تالبي: ستكون هذه المواجهة بمثابة معركة بين العمالقة داخل منطقة الجزاء. جيوكيريس، المهاجم الأوروبي الأكثر رعباً وقوة بدنية والذي قاد مهمة إنقاذ السويد في المباريات الفاصلة، يعتمد على قوته الجسدية الهائلة، وسرعته المتفجرة، وقدرته على اختراق الدفاعات. سيكون مونتاسر تالبي في مرمى النيران تمامًا؛ يجب على المدافع التونسي الحازم، الذي كان حجر الأساس في حملة تصفيات تاريخية لم تستقبل أي هدف، أن يستخدم انضباطه المتميز في التمركز، وتوقيته المثالي، وهيمنته في الكرات الهوائية ليحرم جيوكيريس من أي مساحة للتدوير والتسديد.

ألكسندر إيساك ضد خط الدفاع التونسي المنخفض: يدخل إيساك البطولة بصفته المحرك الإبداعي بلا منازع للسويد ومصدر الهجوم الديناميكي. سيتطلع إلى استغلال المساحات بين الخطوط، مستعيناً بمهاراته العالمية في المراوغة والخداع والتسارع الحاد لإرهاق المدافعين وفتح ثغرات في دفاع الخصم. ومع ذلك، سيواجه خط دفاع تونسي متناسق للغاية ومنظم بشدة بقيادة ياسين مرياح. هل يمكن لأناقة إيساك الفردية وتكتيكاته غير المتوقعة أن تكسر خط الدفاع الأفريقي المنخفض المتماسك الذي يزدهر في إحباط المهاجمين النخبة؟

ديجان كولوسيفسكي ضد إليس شخيري: ساحة المعركة التكتيكية النهائية في قلب الملعب. شخيري هو الدرع الدفاعي الذي لا يكل والعقل التكتيكي لنسور قرطاج، حيث يجلب طاقة هائلة وإحصائيات اعتراضية نظيفة ومقاومة ضغط من النخبة. سيكون كولوسيفسكي مسؤولاً عن تنظيم وتيرة الهجوم لفريق "بلوغولت" من مركزه المتقدم في خط الوسط، مستفيداً من تحركاته المميزة في نصف المساحة، وركضه القوي، ورؤيته الثاقبة لإخراج شخيري من موقعه وإطلاق التحولات الرأسية للسويد إلى الثلث الأخير من الملعب.

أخبار الفرق والتشكيلات

لم يؤكد غراهام بوتر التشكيلة المحتملة للسويد قبل هذه المباراة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو حالات إيقاف في صفوف الفريق قبل مباراته الافتتاحية في كأس العالم. ويستعد فريق بوتر بعناية للبطولة، ومن المتوقع صدور المزيد من المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما أن مدرب تونس صبري لاموشي لا يعاني من أي مشاكل صحية، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات مؤكدة في هذه المرحلة. لم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة لنسور قرطاج، وسيتم تحديث أخبار الفريق فور توفرها قبل مباراة 14 يونيو.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل السويد هذه المباراة بسجل 2 انتصارات وتعادل واحد وخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 2-2 مع اليونان في مباراة ودية يوم 4 يونيو. وقبل ذلك، خسرت 1-3 أمام النرويج في 1 يونيو. أظهر فريق بوتر أداءً أفضل في تصفيات كأس العالم، حيث فاز على بولندا 2-3 على أرضه وعلى أوكرانيا 1-3 خارج أرضه في مارس، كما تعادل 1-1 مع سلوفينيا في نوفمبر 2025. خلال تلك المباريات الخمس، سجلت السويد تسعة أهداف واستقبلت سبعة، حيث شكلت الانتصارات المتتالية في التصفيات ذروة تلك السلسلة.

كان أداء تونس ضعيفًا مؤخرًا. حققت في آخر خمس مباريات لها سجلًا من فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وجاءت النتيجة الأكثر إضرارًا في 6 يونيو، عندما هزمتها بلجيكا 5-0 في مباراة ودية قبل البطولة. كما خسرت 1-0 أمام النمسا في 1 يونيو، وتعادلت 1-1 مع مالي في كأس الأمم الأفريقية في يناير 2026. ويكمل الصورة التعادل 0-0 مع كندا في أبريل والفوز 1-0 على هايتي في مارس. وسجلت تونس هدفين فقط في تلك المباريات الخمس واستقبلت ثمانية أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

السويد المباراة الأخيرة تونس 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار تونس 1 - 0 السويد 0 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

جاءت المباراة الوحيدة بين هذين الفريقين في قاعدة البيانات المتاحة في 12 فبراير 2003، عندما فازت تونس على السويد 1-0 في مباراة ودية، حيث كانت تونس هي الفريق المضيف. ولا يوجد سوى مباراة واحدة مسجلة بين البلدين يمكن الاستناد إليها، مما يعني أن مباراة الأحد ضمن المجموعة السادسة في مونتيري تمثل لقاءً نادرًا بين فريقين لا يربطهما سوى القليل من المواجهات في الآونة الأخيرة.

الترتيب

في المجموعة F، تحتل السويد حالياً المركز الثالث وتونس المركز الرابع في الترتيب المبكر قبل انطلاق الجولة الأولى من المباريات.