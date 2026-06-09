السويد ضد تونس: نظرة عامة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 6 Monterrey Stadium

ستنطلق مباراة السويد وتونس في 15 يونيو 2026 الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش و23:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (14 يونيو).

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السويد ضد تونس: سياق المباراة

تحمل المباراة التي ستقام في مونتيري أهمية كبيرة لفريقين عازمين على تحقيق انطلاقة قوية في واحدة من أكثر المجموعات تنافسية في البطولة. ومع تزايد التوقعات في الوطن، سيسعى مدرب السويد غراهام بوتر إلى إثبات أن أسلوبه التكتيكي المرن والعصري قادر على النجاح على أكبر مسرح كروي، بفضل خط هجوم دقيق يقوده ألكسندر إيساك وفيكتور جيوكيريس. يقف في طريقهم منتخب تونس المنضبط والمقاوم بقيادة صبري لاموشي، الذي تجعل هويته الهيكلية البراغماتية من الصعب للغاية اختراق دفاع "نسور قرطاج"، معتمداً على أخلاقيات عمل لا تعرف الكلل لإحباط الخصوم ومعاقبتهم. على خلفية ملعب مونتيري المثير للإعجاب (ملعب BBVA)، بمرافقه ذات المستوى العالمي وخلفيته الجبلية الرائعة، من المتوقع أن تكون هذه المباراة واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

مع وجود منافسين قويين مثل هولندا واليابان في المجموعة F، لا يمكن لأي من الفريقين أن يتعثر في البداية. ستنظر السويد إلى هذه المباراة على أنها فرصة لتعزيز سمعتها بين نخبة العالم، والاقتراب من تكرار إنجازاتها الأسطورية في بطولتي 1958 و1994، وإظهار التقدم السريع الذي أحرزته تحت قيادة مدربها الإنجليزي الجديد. من ناحية أخرى، تصل تونس وهي حريصة على إثبات أن هذا الجيل قادر أخيرًا على كسر حاجزها التاريخي والتأهل إلى ما بعد دور المجموعات لأول مرة في تاريخها. مع إضاءة الأضواء الساطعة في المكسيك، سيكون من المستحيل تجاهل حدة وضغط مباراة افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن تلعب الانضباط التكتيكي وإدارة التشكيلة والقدرة على التعامل مع حرارة الصيف الشديدة في أمريكا الشمالية دورًا حاسمًا في تحديد من سيحصد فوزًا ثمينًا في المباراة الافتتاحية.

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الطريق إلى كأس العالم 2026

الهروب الدرامي للسويد

كانت رحلة السويد إلى البطولة أشبه برحلة على متن قطار الملاهي، حيث تم اختبار أعصاب مشجعيها إلى أقصى حد. شهدت المرحلة الأولية الكارثية تحت قيادة جون دال توماسون انهيار "البلوغولت" إلى قاع مجموعتهم، حيث حصدوا نقطة واحدة فقط من مبارياتهم الافتتاحية. في محاولة يائسة لإنقاذ الحملة، عين الاتحاد غراهام بوتر، الذي قاد السفينة الغارقة إلى شبكة الأمان التي وفرتها نجاحاتهم السابقة في دوري الأمم الأوروبية.

أعطى هذا الدخول من الباب الخلفي السويد حبل نجاة في مباريات الملحق القارية ذات الرهانات العالية، حيث بدأت أخيراً في العودة إلى المسار الصحيح. بقيادة خط هجوم كهربائي، قضى فيكتور جيوكيريس بمفرده على أوكرانيا بثلاثية مذهلة في المباراة الافتتاحية للملحق. وفي المباراة النهائية المثيرة للأعصاب ضد بولندا، سجل المهاجم البارع هدفاً آخر في فوز فوضوي بنتيجة 3-2، ليكمل مهمة إنقاذ مذهلة ويحجز تذكرة السويد إلى أمريكا الشمالية بشكل درامي.

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الدرس التاريخي في الدفاع الذي قدمته تونس

بينما اعتمدت السويد على الدراما في اللحظات الأخيرة والقوة الهجومية المتفجرة، صممت نسور قرطاج حملة تأهيلية اتسمت بالانضباط المطلق الذي لا يتزعزع. بعد اجتيازها لمنافسات تصفيات الاتحاد الأفريقي الصعبة والمتطلبة بدنيًا، بنت تونس حصنًا منيعًا أدى إلى إحباط معنويات منافسيها الإقليميين تمامًا.

كان أساس مسيرتهم التاريخية عبر القارة هو تنظيم محكم للغاية أدى إلى إعادة كتابة سجلات كرة القدم. وتحت قيادة تكتيكية دقيقة، أصبحت تونس أول دولة في تاريخ هذه الرياضة تتأهل عبر دورة تصفيات كأس العالم بأكملها دون أن تستقبل أي هدف. بفضل دفاعها الصلب وقيادة المبدع هانيبال مجبري، خنقت تونس خصومها أسبوعاً بعد أسبوع. وبالجمع بين هذا الأداء الدفاعي التاريخي والكفاءة في الهجمات المرتدة، حجزت تونس المركز الأول في مجموعتها بسهولة، وضمنت مكانها على المسرح الكبير بفضل خطة دفاعية مثالية.

أخبار فريقي السويد وتونس

أخبار منتخب السويد

يتمتع مدرب السويد جراهام بوتر برفاهية الاختيار من بين 26 لاعباً قوياً ومتحمساً للغاية، بعد مهمة إنقاذ محمومة لكنها ناجحة في النهاية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية. الأجواء في معسكر المنتخب في المكسيك إيجابية للغاية، ويبدو أن التحول التكتيكي تحت قيادة المدرب الإنجليزي قد اكتمل. أكبر دفعة معنوية للمنتخب السويدي هي عودة الثنائي الهجومي المدمر إلى كامل لياقته البدنية، مما يعني أن الثنائي الهجومي الأكثر رعباً في أوروبا جاهز للانطلاق على الساحة العالمية.

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يعد فيكتور جيوكيريس ضمانة مطلقة لقيادة الهجوم بعد أدائه البطولي في التصفيات، ومن المتوقع أن يشاركه ألكسندر إيساك في خط هجوم ديناميكي يعتمد على الضغط العالي. وخلفهما، سيتولى ديان كولوسيفسكي زمام المبادرة الإبداعية في دور لاعب الوسط المهاجم. وفي الخلف، سيقوم فيكتور ليندلوف، بفضل طوله الفارع، بتنظيم الدفاع إلى جانب كارل ستارفيلت، بينما من المتوقع أن يبدأ صامويل دال، لاعب روما، في مركز الظهير الأيسر، مما يمنح السويد مظهرًا متوازنًا للغاية في مباراتها الافتتاحية.

أخبار منتخب تونس

وصلت "نسور قرطاج" إلى مونتيري مدعومة بالثقة التاريخية التي اكتسبتها من حملة التصفيات التي تحدت المعايير الكروية، بعد أن قطعت طريقها إلى أمريكا الشمالية دون أن تستقبل أي هدف. وقد وضع المدرب صبري لاموشي اللمسات الأخيرة على تشكيلة من 26 لاعباً تتميز بالانضباط والتماسك، وتستند بشكل كبير على مزيج من الخبرة التكتيكية الأوروبية والمواهب المحلية المتميزة. وفي حين ستفتقد التشكيلة الحضور المخضرم لوهبي خزري بعد اعتزاله اللعب الدولي، فإن الهيكل الدفاعي الصارم الذي يعتمد عليه لاموشي يظل سليماً تماماً.

تدور القرار التكتيكي البارز قبل المباراة الافتتاحية حول محرك خط الوسط، حيث تم اختيار عيسى لايدوني من يونيون برلين وإلياس شخيري من أينتراخت فرانكفورت لتوفير درع منيع أمام خط الدفاع الرباعي. ومن المتوقع أن يتحمل صانع الألعاب الشاب هانيبال مجبري عبء الإبداع لتزويد إلياس أشوري بالكرات في الهجمات المرتدة. أما بين القائمين، فسيسعى الحارس المخضرم بشير بن سعيد إلى مواصلة سلسلة نظافة شباكه الدولية الرائعة مدعومًا بثنائي الدفاع المركزي القوي مونتاسار تالبي وياسين مرياح.

الملفات الشخصية للمدربين وفلسفاتهم التكتيكية

جراهام بوتر (السويد)

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يُعد غراهام بوتر مدربًا عصريًا ذكيًا، وقد أضفى لمسة مميزة من الابتكار والوضوح الفني على المنتخب السويدي الذي اشتهر تاريخيًا بنمطه الهيكلي الصارم. وبعد توليه دفة القيادة على الصعيد الدولي عقب إعادة بناء سمعته في كرة القدم للأندية الكبرى، نجح بوتر في إحياء «البلوغولت» من جديد، حيث أبعد الفريق بنجاح عن أسلوب «الكتلة الدفاعية المنخفضة» واتجه نحو أسلوب شجاع ومبادر يستفيد إلى أقصى حد من الجيل الحالي من المواهب الهجومية السويدية ذات المستوى العالمي.

من الناحية التكتيكية، يطبق بوتر فلسفة مرنة قائمة على الاستحواذ على الكرة، تعطي الأولوية للوعي المكاني والتفوق العددي. وهو يفضل نظاماً مرناً يبدأ غالباً بتشكيلة 3-4-2-1 أو 4-3-3 غير متماثلة، مستخدماً جناحين معكوسين وقلبين دفاعيين متقدمين للغاية يشعران بالراحة في حمل الكرة إلى عمق نصف ملعب الخصم. يطالب بوتر برباطة جأش فنية مطلقة، ويكلف فريقه بالبناء من الخلف واستخدام مثلثات تمرير قصيرة ومعقدة لإغراء الخصم بالضغط. سيكون التحدي التكتيكي الرئيسي الذي يواجهه في مونتيري هو ضمان حفاظ فريقه على التوازن الدفاعي أمام خصم منضبط، وتجنب فقدان الكرة بسهولة في المناطق الوسطى، مما قد يعرض فريقه الذي يمارس ضغطاً عالياً لانتقالات سريعة.

صبري لاموشي (تونس)

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أثبت صبري لاموشي نفسه بقوة كأحد أبرز صانعي التنظيم الدفاعي، وعزز مكانته في كرة القدم الدولية من خلال قيادة تونس في مسيرتها التاريخية التي حطمت الأرقام القياسية للتأهل. وقد عزز هذا المدرب الدقيق المولود في فرنسا الثقة الجماعية والانسجام الهيكلي في صفوف فريقه، وحظي بإشادة واسعة النطاق لبرغماتيته، وتدريباته الدفاعية الصارمة، وقدرته على استخراج أقصى قدر من الكفاءة من لاعبيه في ظل سيناريوهات الضغط الشديد.

يتبنى لاموشي نهجاً يركز على السلامة أولاً والتنظيم العميق، حيث يعتمد عادةً على تشكيلة 4-1-4-1 المدمجة أو تشكيلة 5-3-2 ذات الخط الخلفي المنخفض، المصممة لإغلاق المساحات في الثلثين الدفاعي والوسط. تعتمد هويته التكتيكية على الانضباط المطلق في المواقع، والضغط القوي على المناطق، وأخلاقيات العمل الشديدة التي تجبر الخصوم على التوجه إلى المناطق الجانبية غير الخطرة. بمجرد استعادة الكرة، لا يضيع فريق لاموشي أي وقت، ويستخدم الكرات المباشرة والعمودية لإطلاق الجناحين المتفجرين في الهجمات المرتدة. سيكون هدفه الأساسي في هذه المباراة الافتتاحية هو إحباط خط هجوم السويد النخبة، والحفاظ على تشكيل دفاعي لا تشوبه شائبة، واستغلال فرص الكرات الثابتة لانتزاع نتيجة حاسمة.

قائمة المنتخب السويدي المكونة من 26 لاعباً

تشكيلة السويد في كأس العالم

حراس المرمى: فيكتور يوهانسون، كريستوفر نوردفيلدت، روبن أولسن

المدافعون: صامويل دال، إيزاك هين، إميل كرافت، فيكتور ليندلوف، كارل ستارفيلت، إميل هولم، لودفيغ أوغستينسون، لينوس فالكفيست

لاعبو الوسط: ياسين أياري، لوكاس بيرغفال، ديان كولوسيفسكي، هوغو لارسون، سيباستيان ناناسي، أنطون ساليتروس، ماتياس سفانبرغ، ينس كاجوست

المهاجمون: فيكتور جيوكيريس، ألكسندر إيساك، أنتوني إيلانجا، غوستاف نيلسون، إميل فورسبيرغ، كين سيما، نيكلاس إلياسون

تشكيلة تونس في كأس العالم

حراس المرمى: بشير بن سعيد، أيمن دهمين، معز حسن

المدافعون: علي عبدي، ديلان برون، يان فاليري، وجدي كشريدة، مونتاسر طلبي، ياسين مرياح، علاء غرام، حمزة جلاسي، أمين شيرني

لاعبو الوسط: محمد علي بن رمذان، إلياس سخيري، عيسى لايدوني، هانيبال مجبري، حمزة رافيا، حسام تكا، فرجاني ساسي، إدريس الميزوني

المهاجمون: إلياس أشوري، سيف الدين جازيري، يوسف مسكني، صيف الله لطيف، هيثم جوييني، أنس حاج محمد

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المواجهات الرئيسية بين السويد وتونس

فيكتور جيوكيريس ضد مونتاسر تالبي: ستكون هذه المواجهة بمثابة معركة بين العمالقة داخل منطقة الجزاء. جيوكيريس، المهاجم الأكثر رعباً وقوة بدنية في أوروبا والذي قاد مهمة إنقاذ السويد في المباريات الفاصلة، يعتمد على قوته البدنية الهائلة، وسرعته المتفجرة، وقدرته على اختراق الدفاعات. سيكون مونتاسر تالبي في مرمى النيران تمامًا؛ يجب على المدافع التونسي الحازم، الذي كان حجر الأساس في حملة تصفيات تاريخية لم تستقبل أي هدف، أن يستخدم انضباطه المتميز في التمركز وتوقيته المثالي وهيمنته في الكرات الهوائية ليحرم جيوكيريس من أي مساحة للتدوير والتسديد.

ألكسندر إيساك ضد خط الدفاع التونسي المنخفض: يدخل إيساك البطولة بصفته المحرك الإبداعي بلا منازع للسويد ومصدر الهجوم الديناميكي. سيتطلع إلى استغلال المساحات بين الخطوط، مستعيناً بمهاراته العالمية في المراوغة والخداع والتسارع الحاد لإرهاق المدافعين وفتح ثغرات في دفاع الخصم. ومع ذلك، سيواجه خط دفاع تونسي متناسق للغاية ومنظم بشدة بقيادة ياسين مرياح. هل يمكن لأناقة إيساك الفردية وتكتيكاته غير المتوقعة أن تكسر خط الدفاع الأفريقي المنخفض المتماسك الذي يزدهر في إحباط المهاجمين النخبة؟

ديجان كولوسيفسكي ضد إليس شخيري: ساحة المعركة التكتيكية النهائية في قلب الملعب. شخيري هو الدرع الدفاعي الذي لا يكل والعقل التكتيكي لنسور قرطاج، حيث يجلب طاقة هائلة وإحصائيات اعتراضية نظيفة ومقاومة ضغط من النخبة. سيكون كولوسيفسكي مسؤولاً عن تنظيم وتيرة الهجوم لفريق "بلوغولت" من مركزه المتقدم في خط الوسط، مستفيداً من تحركاته المميزة في نصف المساحة، وركضه القوي، ورؤيته الثاقبة لإخراج شخيري من موقعه وإطلاق التحولات الرأسية للسويد إلى الثلث الأخير من الملعب.

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد جراهام بوتر التشكيلة المحتملة للسويد قبل هذه المباراة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات في التشكيلة قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم. يستعد فريق بوتر بعناية للبطولة، ومن المتوقع صدور المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما أن المدرب الرئيسي لتونس، صبري لاموشي، لا يواجه أي مشاكل صحية، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات مؤكدة في هذه المرحلة. لم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة لـ "نسور قرطاج"، وسيتم تحديث أخبار الفريق فور توفرها قبل مباراة 14 يونيو.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

النتائج

تدخل السويد هذه المباراة بسجل 2 انتصار و1 تعادل و2 هزيمة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 2-2 مع اليونان في مباراة ودية يوم 4 يونيو. وقبل ذلك، خسرت 1-3 أمام النرويج في 1 يونيو. أظهر فريق بوتر أداءً أفضل في تصفيات كأس العالم، حيث فاز على بولندا 2-3 على أرضه وعلى أوكرانيا 1-3 خارج أرضه في مارس، كما تعادل 1-1 مع سلوفينيا في نوفمبر 2025. خلال تلك المباريات الخمس، سجلت السويد تسعة أهداف واستقبلت سبعة، حيث شكلت الانتصارات المتتالية في التصفيات ذروة تلك السلسلة.

كان أداء تونس ضعيفًا مؤخرًا. حققت في آخر خمس مباريات لها سجلًا من فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وجاءت النتيجة الأكثر إضرارًا في 6 يونيو، عندما هزمتها بلجيكا 5-0 في مباراة ودية قبل البطولة. كما خسرت 1-0 أمام النمسا في 1 يونيو، وتعادلت 1-1 مع مالي في كأس الأمم الأفريقية في يناير 2026. ويكمل الصورة التعادل 0-0 مع كندا في أبريل والفوز 1-0 على هايتي في مارس. وسجلت تونس هدفين فقط في تلك المباريات الخمس واستقبلت ثمانية أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

السويد المباراة الأخيرة تونس 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار تونس 1 - 0 السويد 0 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

جاء اللقاء الوحيد بين هذين الفريقين في قاعدة البيانات المتاحة في 12 فبراير 2003، عندما فازت تونس على السويد 1-0 في مباراة ودية، حيث كانت تونس هي الفريق المضيف. لا يوجد سوى مباراة واحدة مسجلة بين البلدين يمكن الاستفادة منها، مما يعني أن مباراة الأحد في المجموعة F في مونتيري تمثل لقاءً نادرًا بين فريقين ليس بينهما تاريخ حديث يذكر.

الترتيب

في المجموعة F، تحتل السويد حالياً المركز الثالث وتونس المركز الرابع في الترتيب المبكر قبل انطلاق الجولة الأولى من المباريات.