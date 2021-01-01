السومة يكشف عن سبب تأخر تجديده مع الأهلي

لماذا تأخر السومة في تجديد عقده مع النادي الأهلي؟

كشف السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، عن سبب تأخير تجديد عقده مع الراقي، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة، مشيرًا إلى أنه لم يكن ينوي الرحيل عن صفوف ناديه.

السومة قام بتجديد عقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات إضافية، ليستمر ضمن صفوف الراقي حتى صيف 2024، بعد أن دخل الفترة الحرة التي كانت تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لناديه.

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مهاجم الأهلي قال خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية: "سعيد بالاستمرار مع النادي الأهلي، ولم أكن أرغب في الرحيل عن صفوفه خلال الفترة الحالية".

عمر السومة واصل: "تأخر التجديد كان بسبب رغبة مني في معرفة خطط الإدارة والوضع العام بالنادي خلال الـ3 سنوات المقبلة، قبل أن أوقع على عقود التجديد".

اللاعب صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم لصفوف النادي الأهلي في صيف 2014، واستطاع أن يحقق العديد من الألقاب مع الأهلي، أبرزها الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد وكأس السوبر المحلي.

المهاجم السوري حصل على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات رفقة الأهلي، وتمكن من الحصول على لقب الهداف التاريخي لبطولة الدوري السعودي.