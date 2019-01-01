السومة يصل للمباراة رقم 100 بالدوري السعودي وموعد مع رقم جديد

المهاجم السوري ارتدى قميص الراقي في عام 2014

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصل السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء، للمباراة رقم 100 له بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بمشاركته أمام الفتح.

الراقي يلاقي الفتح الآن على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، ضمن الجولة الـ21.

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وتعد هذه المباراة هي رقم 100 للمهاجم السوري بقميص الأهلي في الدوري، حيث كانت أول مباراة له أمام الهجر، ونجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف من ضمن ستة سجلها الراقي مقابل هدف وحيد للخصم.

وقد يكون السومة على موعد مع رقم قياسي جديد اليوم أيضًا، حيث يفصله هدفين فقط عن الوصول للهدف رقم 100 بالدوري السعودي.

لاعبنا ⁦@omaralsomah⁩ وصل اليوم إلى مباراته رقم ( 100 ) في دوري المحترفين السعودي.#الأهلي_الفتح pic.twitter.com/7YumTMmmO7 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا انضم لصفوف الراقي في صيف 2014 قادمًا من القادسية الكويتي.