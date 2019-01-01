السومة يختار أفضل لاعب ومدرب ونادي بالعالم

السوري يرى أن هذا الثنائي استثنائيان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف السوري عمر السومة؛ لاعب الأهلي السعودي، عن اختياراته لقائمة الأفضل بالعالم على مستوى اللاعبين والمدربين والأندية.

وقال السوري، حول أفضل نادي، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي" الإماراتية: "أتمنى أن يكون الأهلي من أفضل أندية العالم، لكن الحقيقة أن ريال مدريد هو الأفضل، وفقًا لإنجازاته".

أما عن أفضل لاعب حاليًا، فاختار السومة، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

وبسؤاله عن أفضل لاعب بالتاريخ، علق: "ما فعله ميسي وكريستيانو لم يفعله أحد من قبلهم ولن يكرره أحد بعد، ما حققوه على المستوى الفردي والجماعي لن يقدر أحد على تحقيقه مستقبلًا، هما استثنائيان بالعالم كله وفي تاريخ كرة القدم منذ تأسيسها حتى اليوم، هما أساطير كرة القدم".

واختتم بالحديث عن أفضل مدرب: "أنا من المعجبين بمورينيو، لكن ما فعله جوارديولا مع برشلونة والبطولات التي حققها قبل 2010 كنا شيئًا كبيرًا".

جوارديولا كان قد حصد 14 بطولة مع البرسا منذ عام 2008 وحتى عام 2012، بواقع بطولتي سوبر أوروبي، ولقبي كأس العالم للأندية، وثلاث بطولات سوبر إسباني، ولقبي كأس إسبانيا، وثلاث بطولات دوري إسبانيا، وبطولتي دوري أبطال أوروبا.