السومة يتبرع للفتوة السوري بـ3 ملايين ليرة

السومة يواصل مساندته لنادي الفتوة السوري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تبرع السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة لناديه الذي نشأ، نادي الفتوة لتدعيمه وتطويره في الفترة المقبلة حيث ينافس على الصعود للدوري الممتاز.

وكان السومة قد تبرع في وقت سابق أيضًا لنادي الفتوة السوري الذي نشأ به قبل أن يرحل إلى الكويت ومنه إلى أهلي جدة السعودي.

وأعلن النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يتقدم مجلس إدارة نادي الفتوة بالشكر الجزيل لابن النادي البار، عمر السومة، لتبرعه بمبلغ 3 ملايين ليرة سورية تم استلامها فورًا".

وأضاف الفتوة السوري: "ما فعله عمر السومة، ليس بغريب على أيقونة الأخلاق العالية"، مشيرًا أن اللاعب تبرع في الكثير من الأوقات للنادي.

ويعد السومة في الوقت الحالي من أفضل اللاعبين العرب، بعد ما يقدمه مع أهلي جدة في الفترة الأخيرة وقيادتهم للكثير من الإنجازات.