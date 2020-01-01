السومة والعويس ينعشان تدريبات الأهلي قبل مواجهة الهلال

تدريبات الأهلي تشهد عودة السومة والعويس

عاد الثنائي عمر السومة ومحمد العويس لاعبا الأهلي إلى تدريبات فريقهما اليوم الثلاثاء، بعد الغياب اليومين الماضيين بسبب إصابة السومة وموقف العويس المتأزم.

وكان السومة قد غاب عن تدريبات الأهلي وتواجد في العيادة أمس الإثنين، دون الكشف عن سبب الغياب، حيث يمثل نسبة كبيرة من قوة الأهلي قبل الكلاسيكو أمام الهلال.

وبالنسبة لمحمد العويس حارس مرمى الأهلي، حيث تأزم موقفه بسبب مستحقاته المتأخرة، منذ عامين على حد تعبيره، بدون رد واضح من قبل الإدارة.

المزيد من الفرق

وتواجد الثنائي في تدريبات فريق الأهلي اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة الهلال ضمن الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاني الأهلي من الغيابات خلال الفترة الأخيرة، من إصابات وأزمات وإيقافات، حيث يسعى فلادان ميلويفيتش من الحفاظ على المركز الثالث.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 43 نقطة بعد مرور 25 جولة، حيث تعرض للهزيمة الجولة الماضية أمام الفيصلي.