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السوق السوداء تُسيطر على تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

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الفريق الهلالي متصدر بطولة الدوري السعودي للمحترفين يطير لمواجهة العميد الاتحادي في جدة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

هاجمت السوق السوداء تذاكر كلاسيكو الكرة السعودية الكبير الذي سيجمع الاتحاد والهلال، بعد غد، على ستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتُعاني جماهير فريقي الاتحاد والهلال من السوق السوداء لتذاكر المباراة التي تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الفريق الهلالي متصدر بطولة الدوري السعودي للمحترفين يطير لمواجهة العميد الاتحادي في جدة، وبالتحديد ضمن قمة مباريات الجولة الـ 21.

التقارير كشفت أن السوق السوداء تسبب رفع تذاكر كلاسيكو الكرة السعودية إلى أسعار فلكية، إذ وصلت إلى 3 أضعاف سعرها.

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جماهير الناديين حجزت 51523 تذكرة خلال 24 ساعة، مما تسبب في ظهور السوق السوداء سريعاً.

 مواقع التواصل الاجتماعي شهدت عرض التذاكر بمبلغ 1500 ريال للدرجة الذهبية بدلاً من 500 ريال، و900 ريال للدرجة الفضية والمحدد سعرها بـ300 ريال، و100 ريال للموحدة التي حدد سعرها بـ30 ريال.

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