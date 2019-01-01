السوبر كلاسيكو: الموعد، القنوات الناقلة، الملعب وأبرز الغيابات

تعرف على موعد مباراة البرازيل والأرجنتين الودية، القنوات الناقلة لها، ملعب المباراة المقرر لها في المملكة العربية السعودية وأبرز الغيابات

يستعد عشاق ومحبو كرة القدم لمباراة من كلاسيكات الكرة عبر تاريخها، عندما يُلاقي منتخب الأرجنتين نظيره منتخب البرازيل، في مباراة ودية دولية بالمملكة العربية السعودية في إطار استعداد كلا المنتخبين لخوض تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر لها في قطر، وضمن الاستعدادت أيضًا لبطولة كوبا أمريكا التي سُتقام استثنائيًا في صيف العام المقبل على الأراضي الأرجنتينية والكولومبية.

المباراة رغم وديتها إلا أنها ستكتسب الطابع الرسمي في داخلها نتيجة لرغبة الأرجنتين في رد الاعتبار، فلن ينسى رفقاء ليونيل ميسي أن منتخب البرازيل كان سببًا في حرمانهم من التتويج بكوبا أمريكا الأخيرة والتي كانت على الأراضي البرازيلية الصيف الماضي، بعدما أقصت كتيبة المدرب تيتي، كتيبة المدرب سكالوني، بالانتصار عليهم في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين من توقيع جابرييل خيسوس وروبيرتو فيرمينيو.

كما تكتسب المباراة أهمية أخرى من رغبة كلا المدربين في تجريب عددًا من اللاعبين الشباب من أجل الاستقرار على أفضل الأسماء لدعم القائمتين في المرحلة المقبلة التي تُعد الأصعب دومًا على أي منتخب، فتصفيات المونديال عن القارة اللاتينية دومًا ما تكون محتدمة، إلى جانب الضغط الكبير التي سيكون على ميسي ورفاقه للتتويج بلقب الكوبا المقبل وجلب المجد القاري والدولي الغائب طويلًا عن بلاد التانجو.

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موعد مباراة السوبر كلاسيكو

سيكون عشاق الكرة في الوطن العربي والعالم على موعد مع السوبر الكلاسيكو في 15 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 18 ربيع الأول هجريًا 1441، في تمام 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر على أراضي المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في الرياض على ملعب جامعة الملك سعود.

المباراة الملعب الموعد الأرجنتين - البرازيل ملعب جامعة الملك سعود الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر

كيف تشاهد السوبر كلاسيكو؟ القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل

سوف يتم بث المباراة عبر شبكة القنوات السعودية الرياضية سواءً بتقنية HD أو SD، كما أن المباراة ستكون مفتوحة وغير مشفرة، فيمكن لجميع سكان العالم متابعتها من خلال القنوات، إلى جانب أنه سيتم بثها على الإنترنت من خلال الحساب الرسمي للقنوات على تويتر ومن خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للقنوات.

سيكون متابعي نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه النسخة من الكلاسيكو، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحاولي ساعة ونصف، وستشمل الكواليس الأخيرة لريال مدريد وبرشلونة، وأهم الأرقام والإحصائيات، وكل شئ يخص المباراة الأهم لعشاق المستديرة سواءً قبل اللقاء أو بعده أو في خلاله.

المباراة الموعد القنوات الناقلة البث المباشر عن طريق الإنترنت الأرجنتين - البرازيل الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر KSA SPORTS KSA SPORTS

ملعب مباراة الأرجنتين والبرازيل

سوف يحتضن ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض أحداث السوبر كلاسيكو، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تحتضن فيها دولة عربية مباراة الأرجنتين والبرازيل.

ويُعد ملعب جامعة الملك سعود واحدًا من أبرز وأشهر الملاعب الرياضية في السعودية خلال آخر 5 سنوات، حيث تم الإنتهاء من بنائه عام 2015 لصالح الجامعة وأنشطتها، ولكن بعد مرور سنتين قرر نادي الهلال أن يخوض مبارياته على أراضيه وتم التوصل لاتفاق مع إدارة الجامعة على الأمر، ليكون المعقل الرسمي للموج الأزرق محليًا وعلى الصعيد الآسيوي.

ملعب المباراة يتسع لـ 25 ألف متفرج، وتحتوي الدرجة الثانية والثالثة على 22 ألف مقعد، بينما الدرجة الأولى 2000 مقعد، مع وجود 88 مقعدًا لكبار الشخصيات، مقصورة ملكية لها 3 مقاعد، و42 مقعدًا للإعلاميين و76 مقعدًا لذوي الاحتياجات الخاصة.

تكلفة إنشاء الملعب وصلت إلى 250 مليون ريال سعودي، ويحتوي الملعب على 34 بوابة للجماهير ومنافذ لبيع التذاكر، إلى جانب 5 غرف بث تلفزيوني وإذاعي وقاعة خاصة للمؤتمرات الصحفية.

قائمة منتخب الأرجنتين

أعلن سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني عن قائمة مكونة من 26 لاعبًا لخوض ودية البرازيل وكذلك ودية أوروجواي التالية يوم 18 نوفمبر، وعلى رأس هذه القائمة ليونيل ميسي، ولكنها في الوقت نفسه شهدت غياب ماورو إيكاردي المتواصل بقرار فني، وكذلك استبعد آنخيل دي ماريا رغم ما يقدمه من أداء في غاية التميز مع فريقه باريس سان جيرمان في المرحلة الماضية.

في الوقت نفسه فقد شهدت القائمة انضمام لاعبين شباب جدد إليها ويأتي على رأسهم نيكولاس جونزاليز مهاجم شتوتجارت الألماني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وفيما يلي أسماء القائمة كاملة:

حراسة المرمى: أجوستين ماركيسن، خوان موسو، إيمليانو مارتينيز، استيبان أندرادا

خط الدفاع: خوان فويث، رينزو سارافيا، نيكلاس أوتاميندي، جيرمان بازيلا، ماركوس روخو، والتر كانيمان، نيكلاس تاليافيجو، نوهين بيريز، جويدو رودريجيز

منتصف الملعب: جيوفاني لي سيلسو، ليوناردو باريديس، نيكولاس دومينجيز، رودريجو دي باول، ماركوس أرونا، روبيرتو بيريرا، لوكاس أكامبوس

خط الهجوم: ليونيل ميسي، سيرخيو أجويرو، نيكولاس جونزاليز، لوكاس ألاريو، لاوتارو مارتينيز، باولو ديبالا

قائمة منتخب البرازيل

لم تشهد قائمة المنتخب البرازيلي، والتي تضم 23 لاعبًا، مفاجآت تذكر سوى قيام المدرب تيتي باستبعاد فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، بينما عاد وضم ويليان جناح تشيلسي، مع عودة الحارس الأساسي أليسون والذي غاب عن القائمة في التوقف الدولي السابق للإصابة.

ويجب التذكير أيضًا بأن السيليساو سوف يفتقد لجهود نجمه الأول نيمار، والذي تعرض للإصابة في الجولة الدولية الماضية ويغيب منذ ذلك الحين عن فريقه باريس سان جيرمان، وسيعوضه في القائمة رودريجو، جناح ريال مدريد الصاعد بسرعة الصاروخ في الفترة الأخيرة.

وفيما يلي القائمة كاملة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، دانييل فوزاتو، إيديرسون

خط الدفاع: دانيلو، إيميرسون، أليكس ساندرو، رينان لودي، إدير ميليتاو، فيليبي، ماركينيوس، تياجو سيلفا

منتصف الملعب: أرتور، كاسيميرو، فابينهو، لوكاس باكيتا، دوجلاس لويز، فيليب كوتينيو

خط الهجوم: دافيد نيريس، روبيرتو فيرمينو، جابرييل خيسوس، ريتشارليسون، رودريجو، ويليان

أبرز الغيابات

سيفتقد منتخب البرازيل نجمه الأول نيمار بسبب الإصابة، حيث كان قد أُصيب خلال التوقف الدولي الأخير مع المنتخب، وهو ما أدى إلى عدم خوضه لأي مباراة منذ ذلك الحين مع فريقه، ولا يزال لاعب برشلونة السابق يتعافى من الإصابة.

وبقرار فني، تم استبعاد مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، من قائمة تيتي، إلى جانب استبعاد زميله فينيسيوس جونيور أيضًا.

كما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة فيليب كوتينيو في المباراة، حيث صرح نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ، أنه لا يريد انضمام اللاعب لمعسكر بلاد السامبا وأنه سيتحاور مع تيتي عن الأمر.

أما منتخب الأرجنتين، فبقرار فني تم استمرار ابتعاد ماورو إيكاردي عن القائمة رغم كل الأداء المميز الذي يقدمه مع باريس سان جيرمان والذي يجعل مسؤولي بطل فرنسا لديهم الرغبة في ضمه بصورة نهائية من الإنتر.

كما يظل استبعاد آنخيل دي ماريا رغم جاهزيته البدنية أمرًا مثيرًا للأسئلة، ولكن ما ينهي الجدل هو عودة ليونيل ميسي بعدما انتهى إيقافه، الليو كان موقوفًا عن المشاركات الدولية لمدة ثلاثة شهور بعد وصفه اتحاد أمريكا اللاتينية بالفاسد على خلفية مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا الأخيرة وطرده بقرار تعسفي من حكم المباراة.