السوبر المصري - الزمالك يحتفظ بتشكيله وأجاي مهاجمًا في الأهلي

الزمالك والأهلي وجهًا لوجه في السوبر المصري

أعلن طرفي كأس السوبر المصري، تشكيل الفريقين، الأهلي والزمالك استعدادًا للقاء الذي سينطلق بعد قليل في ستاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الأهلي يسعى لمواصلة تفوقه على غريمه التقليدي الزمالك، والأبيض يرغب في تحقيق البطولة الثانية له خلال أسبوع واحد وإسعاد جماهيره.

وكشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه والذي احتفظ بنفس العناصر من لقاء الترجي التونسي في السوبر الإفريقي الذي توج به الجمعة الماضية.

المزيد من الفرق

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي الونش - محمود علاء – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما

الهجوم: أشرف بن شرقي – مصطفى محمد – أحمد سيد زيزو

اقرأ أيضًا - الأهلي يُحدد موعد العودة للقاهرة بعد مواجهة الزمالك في السوبر

بينما جاء تشكيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات – جونيور أجاي – جيرالدو دا كوستا