أجايي: لم أطلب الرحيل عن الأهلي

نجم الأهلي في مباراة السوبر وصاحب الهدفين ضد الزمالك يتحدث عن إشاعات طلبه الرحيل عن الفريق في انتقالات يناير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى جونيور أجايي مهاجم الأهلي كل الإشاعات التي تحدثت عن رغبته الرحيل عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وعاد أجايي للتشكيل الأساسي للأهلي في المباراة المحلية الأولى للمدرب الجديد رينيه فايلر بعدما كان خارج حسابات المدرب السابق مارتين لاسارتي.

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وتألق المهاجم النيجيري خلال مباراة كأس السوبر أمام الزمالك محرزًا هدفين ومساهمًا بقوة في انتصار الأهلي 3-2 وتتويجه بالسوبر الـ11 في تاريخه.

وتحدث اللاعب بسعادة عقب المباراة، مضيفًا "كانت مباراة رائعة من الطرفين، لعبا كرة قدم ممتازة، كانت مباراة صعبة لكننا في النهاية فزنا بالكأس ومبروك للأهلي".

وعن عودته للعب أساسيًا، قال أجايي "لا يهم من يلعب أو لا يلعب، الفوز دومًا للجميع، هذه طريقة تفكيري. اليوم أتيحت لي الفرصة وكان علي بذل قصارى جهدي لإسعاد جماهير الأهلي".

وأتم قائلًا عن طلبه الرحيل عن القلعة الحمراء "لم أطلب الرحيل عن الأهلي وأنا مستمر مع النادي ولدي عقد معه، أمامنا بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقرار رحيلي ليس بيدي".

يُذكر أن أجايي ارتدى قميص الأهلي عام 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي.