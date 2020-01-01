السواط: لم أمتنع عن تدريبات التعاون ولهذا فضلت الاتحاد عن النصر

لاعب التعاون يوضح سبب مغادرة عدد من اللاعبين لسكري القصيم

أوضح عبد المجيد السواط؛ لاعب اتحاد جدة الجديد، أنه تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية إلا أنه فضل عرض العميد، نافيًا ما تردد عن انقطاعه عن تدريبات ناديه التعاون.

الاتحاد أعلن تعاقده مع لاعب سكري القصيم لمدة ثلاثة مواسم، تبدأ مع نهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، حيث دخل الفترة الحرة ولم يجدد عقده مع التعاون.

وقال السواط، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "تلقيت أكثر من عرض، لكن الله وفقني بالتوقيع للاتحاد، وشكرًا لكل من تقدم لي بعرض".

وأضاف: "أنمار الحائلي؛ رئيس الاتحاد، أخبرني أنه يتواصل مع مسؤولي التعاون، لشراء الفترة المتبقية في عقدي سواء بمقابل مادي أو باستبدال لاعبين، وأنا انتظر الرد، إذا أكملت مدة عقدي مع التعاون فأنا جاهز، وإذا رحلت فأنا جاهز أيضًا".

عن سبب رفضه لعرض النصر: "إدارة الاتحاد كانت أكثر جدية وأكثر تواصل وحرص على ضمي، لم أرفض عرض النصر، لكن عرضه لم يكن مثل عرض الاتحاد

مدرب العدالة: الاتحاد أخطأ فنيًا.. وتين كات يرد: ركز بفريقك

بسؤاله عن الامتناع عن تدريبات التعاون، علق: "لم يحدث، هذا غير صحيح، الأخبار التي تتردد كثيرة والشائعات كثيرة، لكن من المستحيل أن امتنع عن التدريبات، أنا احترم التعاون وجمهوره وإدارته، ولا أقدر عن الامتناع".

وعن سبب رحيل أكثر من لاعب من سكري القصيم، أوضح: "المشكلة ليست في التعاون، هي أرزاق وهذه هي كرة القدم، اليوم تلعب لنادٍ وغدًا أنت في آخر، وعلى الجمهور أن يفهم أن التعاون نادٍ كبير ويتطور لاعبيه، لكن في النهاية عندما تتلقى عرضًا من الاتحاد أو الأهلي أو الهلال أو الشباب من الصعب أن ترفضه، خاصةً إذا كان المقابل المادي جيد".

وبشأن الفارق بين الاتحاد والأهلي: "ليس هناك فارق، ربما الفرصة، بغض النظر عن المادة".

واختتم الوافد الجديد للعميد: "جمهور الاتحاد هو ملح الكرة السعودية، ودعوتهم للفريق بالكامل لعودته لمكانته، فالوضع الحالي محزن ولا يرضي أحد، فمن مصلحة الكرة السعودية أن يعود الاتحاد، فهو نادٍ كبير".

يذكر أن لاعب الوسط صاحب الـ24 عامًا شارك الموسم الجاري مع السكري في 12 مباراة بالدوري وكأس الملك، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وقاد السواط التعاون للتتويج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، بجانب تأهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 للمرة الثانية في تاريخ النادي.