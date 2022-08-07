"السهم الملتهب والفيلسوف" .. مسرحيتا "آل الشيخ" لنجمي النصر والهلال

كشف تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي عن مفاجأة سارة لعشاق الهلال والنصر، وذلك خلال تصريحاته لقناة روتانا خليجية على خلفية مباراة ألميريا والهلال الودية التي تُقام حاليًا في إنجلترا.
آل الشيخ كان قد أعلن عن إقامة مباراة الأبطال بين ألميريا الذي يمتلكه والهلال بعد تتويج الأخير بلقب الدوري السعودي في نهاية يونيو الماضي، وقد انطلقت المباراة بالفعل في إنجلترا منذ قليل.
آل الشيخ: مسرحيتان عن نجمي الهلال والنصر في 2023
مالك ألميريا وخلال تصريحاته لبرنامج كورة كشف عن مفاجأة وزارة الترفيه لجمهور فريقي العاصمة، إذ قال "نحن نعمل على مشروع منذ العام الماضي ونسعى لأن يرى النور في الربع الأول من العام القادم، وهو مسرحيتان كبيرتان، واحدة عن النجم ماجد عبد الله اسمها السهم الملتهب والثانية عن نجم الهلال يوسف الثنيان واسمها الفيلسوف".
"المسرحيتان ستعرضان في الرياض وتلك ستكون المرة الأولى في العالم التي تُقام فيها مسرحية عن نجم في كرة القدم، نحن نعمل مع فريق سعودي وعربي على المشروع وسيكون مفاجأة كبيرة، لا أريد الكشف عن تفاصيل أكثر انتظارًا لاكتمال المفاوضات والتوقيع النهائي الخاص بالمشروع".A Twitter List by Tamer_Abu_sido
آل الشيخ: نخطط لمباراة ضد النصر، ولا أحد مثل بن نافل في تاريخ الهلالA Twitter List by Tamer_Abu_sido
وزير الرياضة السعودي السابق كشف النقاب كلك عن حديث مع مسلي آل معمر رئيس النصر لإقامة مباراة بين ألميريا والفريق السعودي خلال سبتمبر القادم، كما أشاد كثيرًا برئيس الهلال فهد بن نافل.
إذ قال "رؤساء الهلال جميعًا تركوا بصمات قوية في تاريخ النادي، لكني أعتقد أن فهد بن نافل يستطيع الجلوس بارتياح لـ100 سنة قادمة، لأن ما حققه من إنجازات وأرقام يصعب جدًا أن يُحققه غيره، ما فعله من الصعب جدًا أن يفعله غيره، الله وفقه لذلك .. ربما لنيته الطيبة".
معالي المستشار تركي آل الشيخ: هناك تواصل مع "مسلي آل معمر" لتنظيم مباراة ودية مع النصر @Turki_alalshikh@TurkiAlajmah@Alhilal_FC@UDAlmeria_Arab #الهلال_الميريا— برنامج كورة (@korarotana) August 7, 2022
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يُشار إلى أن الهلال يتواجد في إنجلترا منذ أسبوع تقريبًا حيث يُقيم هناك معسكره الإعدادي للموسم الجديد من الدوري السعودي الذي سينطلق في الـ25 من أغسطس الجاري، فيما يستعد ألميريا يستعد لمواجهة ريال مدريد في افتتاح مشوار الفريقين في الليجا يوم الأحد القادم.