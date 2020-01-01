السهلاوي: مبروك للحكم الذي أضاع مجهودنا

السهلاوي يتهم الحكم بالتسبب في ضياع مجهود التعاون أمام النصر.

أبدى محمد السهلاوي، مهاجم فريق نادي التعاون، غضبه تجاه حكم مباراة فريقه أمام النصر، في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أنه كان سببًا وراء خروج فريقه من البطولة.

النصر حقق الفوز على التعاون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16، ضمن منافسات البطولة القارية.

السهلاوي قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "ألف مبروك للحكم، النصر قادر على التأهل، ولكن جهدنا أضاعه الحكم في المباراة".

المزيد من الفرق

مهاجم التعاون تابع: "غياب تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) أثرت على المباراة، وكنا نتمنى وجودها لمساعدة الحكم على اتخاذ القرارات الصحيحة في المباراة".

محمد السهلاوي قال خلال تصريحات لقناة "الكأس" القطرية: "هذه أول مرة أشارك ضد فريقي السابق النصر، واستمتعنا بالمباراة، ومبروك لنا اللعب بشرف وجهد، وقدمنا شيء جيد بعد معاناة فترة طويلة بالدوري السعودي".

تحليل .. كارتيرون يقع في "فخ" فيتوريا ويدفع ثمن طريقته المعتادة

ومن المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، صباح غدٍ الإثنين، حيث وصل النصر والأهلي من السعودية، وباختاكور الأوزبكي وبرسيوليس الإيراني.