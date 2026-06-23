السنغال ضد العراق: نظرة مسبقة على مباراة كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

السنغال ضد العراق: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 9 بي إم أو فيلد

ستنطلق مباراة السنغال والعراق في 26 يونيو 2026 الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش و15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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السنغال ضد العراق: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في أونتاريو أهمية كبيرة، حيث تسعى كلتا الدولتين المنتميتين للمجموعة الأولى إلى إنقاذ حملتيهما بعد الهزيمتين الشديدتي الشدة اللتين تعرضتا لهما في الجولة الثانية. بعد جولة ثانية من المباريات أحدثت اضطرابًا شديدًا في ديناميكيات المجموعة - حيث قاتلت السنغال بشجاعة لكنها خسرت في النهاية في مباراة مثيرة ومرهقة بنتيجة 3-2 أمام النرويج، بينما شعر العراق بالإحباط بعد هزيمة قاسية بنتيجة 3-0 على يد المنتخب الفرنسي الذي لعب بفعالية - تقلص هامش الخطأ في استاد تورونتو (BMO Field) بشكل كبير. يتوجه كلا الفريقين إلى كندا مدركين أن القدرة على التكيف التكتيكي والتعافي البدني السريع من تلك المواجهات القاسية ستحددان بشكل كامل مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على مدرب السنغال بابي ثياو أن يضمن استعادة فريقه لتركيزه الدفاعي وكفاءته التهديفية، مستفيداً من انضباطه التكتيكي الصارم لترسيخ سيطرته على المركز الثاني المؤهل للتصفيات في المجموعة. سيعتمد «أسود تيرانغا» على نقاطه الهجومية الديناميكية الأساسية ولعبه الانتقالي الخطير لفرض إيقاع المباراة، والسيطرة على المناطق الوسطى، واختراق خط دفاع آسيوي شديد الانضباط. وفي المقابل، يقف منتخب العراق المتماسك هيكلياً والمتحمس بقيادة غراهام أرنولد. وبفضل تشكيلة تزخر بالقدرات البدنية من الطراز الأول وروح قتالية لا تعرف الخوف، يمتلك «أسود بلاد ما بين النهرين» خطة لعب صلبة وميزة هجومية مرتدة قاتلة تزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطاً لا تشوبه شائبة تحت أقصى درجات الضغط.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب تورونتو المتطور، وستكون بمثابة مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي آخر في المراحل الانتقالية، مما يجعل التواصل في وسط الملعب والمتابعة الرأسية السريعة العنصرين الحاسمين. ستنظر السنغال إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لتثبيت مسارها وتأمين التأهل التلقائي تحت قيادة ثياو الحازمة، بينما يدخل العراق الملعب متلهفاً لتسخير روحه الجريئة، والقضاء على الأخطاء الدفاعية التي وقعت في الجولة الثانية، وتحقيق نتيجة حاسمة بكامل النقاط لتجاوز منافسيه. مع تبلور الاحتمالات في المجموعة، ستسيطر أهمية تأمين مكانهم في دور الـ32 على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

النرويج 3–2 السنغال

عانى فريق ثياو من إحباط دفاعي، حيث أجبره الأداء الهجومي الدقيق للنرويج على تقبل هزيمة قاسية بنتيجة 3–2. سعيًا لتأكيد وجودهم في المجموعة، بدأ «أسود تيرانغا» المباراة بحثًا عن الاستقرار الدفاعي، لكنهم عانوا في الحفاظ على تنظيمهم الهيكلي في مواجهة الضغط الأوروبي المتحرك.

تداعى تنظيم صفوف السنغال في أواخر الشوط الأول بهدف افتتاحي مؤلم سجله ماركوس هولمغرين بيدرسن في الدقيقة 43، مما منح الزخم للفريق المنافس. اعتمد رجال ثياو على قوتهم البدنية الصلبة للرد بسرعة بعد الاستراحة، لكن ثنائية إرلينغ هالاند السريعة في الدقيقتين 48 و58 فتحت المباراة على مصراعيها. ورغم محاولة العودة القوية بقيادة إسماعيل سار - الذي سجل هدفين دقيقين في الدقيقة 53 وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني (90+3') - لم تتمكن السنغال من كسر دفاعات النرويج تمامًا قبل صافرة النهاية، مما تركها مضطرة للدفاع عن تأهلها في الجولة الأخيرة.

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فرنسا 3-0 العراق

عانى رجال أرنولد من أداء محبط للغاية في ملعب فيلادلفيا، حيث فشلوا في الحفاظ على شباكهم نظيفة، في الوقت الذي تفوقت فيه فرنسا المهيمنة عليهم بسهولة وحققت فوزاً حاسماً بنتيجة 3–0. فقد فريق «ميلي» السيطرة على النتيجة بشكل شبه فوري، حيث انهارت خطوطه الدفاعية مبكراً عندما سجل النجم كيليان مبابي هدفاً حاسماً في الدقيقة 14.

واجه نظامهم الدفاعي عقبة أكبر بعد الاستراحة مباشرة. سيطرت التنظيم الهيكلي الصارم للمنتخب الفرنسي بشكل كامل، مما سمح لمبابي بتسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 54 قبل أن يسدد أوسمان ديمبيلي الضربة القاضية بهدف دقيق في الدقيقة 66. في مواجهة مهمة شاقة في الشوط الثاني، عانى خط وسط العراق في إغلاق مسارات الانتقال أو تحييد صانعي اللعب المتميزين في الوسط. واضطر فريق أرنولد إلى قضاء الدقائق المتبقية في دفاع عميق، مما تركه خالي الوفاض وحوّل الجولة الثالثة إلى مباراة لا بد من الفوز بها للحفاظ على آماله في كأس العالم.

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ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

السنغال (بابي تياو)

لا يحتاج ثياو إلى التخلي عن الخطة الهجومية الشجاعة وسريعة الوتيرة التي سمحت لـ«أسود تيرانغا» بأن يبدوا خطيرين للغاية في فترات متقطعة خلال البطولة. تثبت الحركة العمودية، والتناوب الحاد على الأجنحة، والتميز في المراحل الانتقالية المدفوع بخيارات هجومية مرنة أن السنغال تمتلك الأدوات التكتيكية اللازمة للسيطرة على المباريات على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على ثياو أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي التام في مواجهة الفرق التي تستحوذ على الكرة بكفاءة. في مباراتهم السابقة، ترك تشكيل السنغال الهجومي العدواني في بعض الأحيان مساحات شاسعة مكشوفة عندما تقدم الظهيران إلى عمق الثلث الأخير، مما أدى إلى الهزيمة الصعبة بنتيجة 3-2. أمام منتخب العراق الذي يعتمد على قوة بدنية ورياضية هائلة تحت قيادة أرنولد، فإن فقدان الكرة بسهولة أثناء التمرير سيكون أمراً قاتلاً. يجب أن يركز التعديل الأساسي الذي سيقوم به ثياو على محور خط الوسط الدفاعي - وبالتحديد المطالبة بوعي موقعي صارم من لاعبي خط الوسط المثبتين لإغلاق المساحات النصفية المركزية ومنع مهاجمي الهجمات المرتدة الآسيويين من عزل قلب دفاعه.

العراق (جراهام أرنولد)

لا يحتاج أرنولد إلى التخلي تمامًا عن النموذج العملي الذي ميز فرقه، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة ضبط هجومية دقيقة في الطريقة التي يتحكم بها الفريق بالكرة ويدفعها إلى الأمام، وذلك في أعقاب الهزيمة القاسية 3-0 أمام فرنسا. لا يزال الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني في خط الوسط من المزايا التي يمكن الاعتماد عليها، لكن «أسود بلاد ما بين النهرين» يجب أن يظهروا مزيدًا من السرعة في التقدم العمودي دون التخلي عن الانضباط الهيكلي.

في مواجهة الكتلة الدفاعية العالية والعدوانية للسنغال، فإن البقاء في وضع أفقي تمامًا أو تمرير الكرة ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق لا يمكن تحمله ومسارات هجومية يمكن توقعها. يجب أن تركز تعديلات أرنولد التكتيكية على خط الوسط، بتوجيه قادة خط الوسط المخضرمين إلى نقل الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير عند استعادة الكرة. وعندما يتقدم العراق، يجب عليه استغلال الممرات الجانبية التي يتركها الظهيران السنغاليان الخاليان بشكل هجومي. وسيكون الاستفادة من التداخلات المباشرة والانفجارية للظهيرين الجناحين الديناميكيين لتمديد خط الدفاع السنغالي أمراً حاسماً في تفكيك تشكيلهم المتماسك. ويعد هذا التوسع الجانبي أمراً بالغ الأهمية لتحرير المساحات الصغيرة ذات القيمة العالية ليستغلها صانعو اللعب الرئيسيون، مما يمنع الهجوم من أن يُخنق تماماً في الازدحام المركزي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

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أخبار منتخب السنغال

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه ثياو قبل التوجه إلى استاد تورونتو في معالجة التحولات الدفاعية لفريقه مع إدارة العبء البدني لنجومه البارزين بعد معركة مرهقة انتهت بتسجيل خمسة أهداف ضد النرويج. ولحسن حظ الفريق الغرب أفريقي، خرجوا من الجولة الثانية دون أي مخاوف جديدة بشأن الإصابات أو الإيقافات، مما يتيح لثياو مجموعة قوية للغاية للاختيار من بينها.

ستعتمد السنغال على نظامها التكتيكي المعتاد 4-3-3. سيحتفظ الحارس إدوارد ميندي بمكانه بين القائمين، متطلعاً إلى حماية أفضل بكثير من خط دفاعه بعد مباراة صعبة. وسيواصل المدافعان المركزيان موسى نياخاتي والقائد المخضرم كاليدو كوليبالي شراكتهما الدفاعية، ويحيط بهما الظهيران الحاجي ديوف على اليسار وكريبين دياتا على اليمين.

وسيبقى تشكيل خط الوسط كما كان في المباراة السابقة لتحقيق التوازن في التغطية الدفاعية. وسيقود إدريسا جويي محرك الفريق في الوسط بصفته الركيزة الأساسية، ويحيط به لامين كامارا وبابي جويي لضمان القوة البدنية والاستقرار في الانتقالات. في الخط الأمامي، يظل الثلاثي الهجومي خطيرًا للغاية. سيقود نيكولاس جاكسون خط الهجوم بثقة لترسيخ قنوات الهجوم المركزية، ويحيط به النجم العالمي ساديو مانيه على الجناح الأيسر وإسماعيل سار الذي يمر بفترة رائعة على الجناح الأيمن، والذي يأتي مباشرة بعد أداء رائع سجل فيه هدفين رغم خسارة الفريق بفارق ضئيل.

أخبار منتخب العراق

يواجه أرنولد معضلة تكتيكية معقدة وهو يستعد لفريقه للعودة من الهزيمة الثقيلة 3-0 أمام فرنسا. وأهم نقطة نقاش حول «أسود بلاد ما بين النهرين» هي إعادة بث الثقة الدفاعية وتحقيق انسيابية هجومية أكبر بكثير بعد أن حُصر الفريق في دفاع عميق في الجولة الثانية. وعلى الصعيد الانضباطي، يحظى أرنولد بدعم كبير حيث يتمتع العراق بتشكيلة جاهزة تمامًا دون أي مخاوف من الإيقافات.

سيتمحور الأساس الهيكلي الرئيسي للمنتخب العراقي حول تشكيلة 4-5-1 متماسكة ومُعززة بقوة. على الصعيد الدفاعي، سيشكل المدافعان المركزيان علي هاشم وزيد تحسين عماد خط الدفاع، ويحفظهما الظهيران ميرشاس دوسكي على الجانب الأيسر وحسين علي على الجانب الأيمن. ويحتفظ الحارس البارز أحمد باسل بمكانه في المرمى، ساعياً إلى تقديم أداء قوي يعيد له مكانته.

وسيسعى خط الوسط إلى إغلاق المساحات المركزية وتعطيل خطوط التزويد الجانبية للسنغال. وسيتولى أمير العمري - الذي يحمل بطاقة صفراء من المباراة السابقة - قيادة خط الوسط العميق إلى جانب زيدان إقبال وزيد إسماعيل للحد من مسارات انتقال الكرة لدى الفريق الأفريقي. وسيتولى أحمد قاسم على الجانب الأيسر وإبراهيم بايش على الجانب الأيمن توفير العرض والعودة الدفاعية بقوة. أما في المقدمة، فيعتمد خط الهجوم بشكل كبير على كفاءة العزل؛ حيث سيقود المهاجم البارز أيمن حسين قناة الهجوم المنفردة، مما يتطلب تمريرات أفضل بكثير من خط الوسط لتنفيذ تهديد حقيقي في الثلث الأخير من الملعب.

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المواجهات الرئيسية بين السنغال والعراق

إسماعيل سار ضد ميرشاس دوسكي

بعد أن برز كنقطة محورية خطيرة في هجوم ثياو، يظل إسماعيل سار رأس الحربة المفعم بالطاقة والثقة في خط هجوم السنغال. لعب سار بسلاسة على الجناح الأيمن ليقود الهجوم الإبداعي ضد النرويج، وسجل هدفين في عرض مذهل. لكسر تشكيلة العراق الدفاعية المعززة، سيكون دور سار بالغ الأهمية؛ عليه أن يستخدم حركته الذكية، وبراعته في المراوغة المتفجرة، ومعدل عمله الدؤوب لتمديد ظهيري الجناحين الخصمين، وإخراج المراقبين عن مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير ليستغلها المهاجمون المركزيون مثل نيكولاس جاكسون.

وقد كُلف بمهمة إيقافه الظهير الأيسر ميرشاس دوسكي، الذي يُعد دعامة دفاعية حيوية في خط دفاع أرنولد. وقد قاد دوسكي الجناح الأيسر خلال المباراة السابقة للعراق، محاولاً الحفاظ على تماسك خط الدفاع تحت ضغط هائل أمام فرنسا. ورغم أن البنية الدفاعية للعراق مرت بلحظات صعبة وتلقت هزيمة قاسية، إلا أن دوسكي يتمتع بسرعة استرجاعية من الطراز الأول ومرونة بدنية تسمح له بمواجهة المهاجمين النخبة. يجب عليه الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق الجانبية جنبًا إلى جنب مع قلب الدفاع علي هاشم، مع ضمان استغلال تمركزه لتحييد انطلاقات سار الحادة إلى الداخل ومنع السنغال من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

أمير العمري ضد إدريسا جوي

أمير العمري، القلب النابض والمحرك الديناميكي لخط وسط العراق في الجولة الثانية، مكلف بمهمة تحديد إيقاع الاستحواذ وحماية خط دفاع «أسود بلاد ما بين النهرين». لعب العمري دورًا بارزًا في قلب خط الوسط أمام فرنسا، محاولًا إضفاء الحيوية البدنية تحت الضغط المستمر. أمام السنغال، سيكون هدفه الأساسي هو إيجاد المساحات عند البناء من الخلف، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتمرير الكرات إلى الجناحين اللذين يتحركان على الأطراف. وإذا أتيح للأماري - الذي يجب أن يتصرف بحذر بعد حصوله على بطاقة صفراء - الوقت والمساحة اللازمين للاستدارة ومواجهة خط الوسط، فإن توزيعه للكرة سيؤدي بسهولة إلى زعزعة توازن الضغط الذي تمارسه السنغال.

ويسعى لاعب الوسط السنغالي المخضرم البارز إدريسا جويي إلى تعطيل إيقاع بناء الهجمات السلس هذا. فقد شكّل دعامة خط الوسط في الجولة الثانية، محاولاً توفير الحماية التكتيكية خلال مباراة صعبة وشهدت تسجيل أهداف كثيرة ضد النرويج. وسيخضع عمله الدفاعي بعيدًا عن الكرة وانضباطه في المراحل الانتقالية لاختبار صعب في استاد تورونتو. يجب على غويي أن يدير تمركزه بفعالية إلى جانب شريكيه في خط الوسط لامين كامارا وبابي غويي، من أجل تضييق المساحات في الوسط، والضغط على محركات بناء الهجمات التي يقودها العمري، وحماية قلب دفاعه لضمان ألا يسيطر الآسيويون تمامًا على الثلث الأوسط ويحصروا السنغال في قوقعة دفاعية لا يمكنها الصمود.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة الأولى؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، اتخذت المجموعة الأولى شكلًا شديد التقلب والتنافسية. تحتل فرنسا الصدارة بفارق مريح برصيد ست نقاط وفارق أهداف +5، بعد أن حسمت رسميًا تأهلها إلى دور خروج المغلوب عقب فوزها الساحق 3-0 على العراق.

وبذلك تحتل النرويج المركز الثاني برصيد ست نقاط وفارق أهداف +4، متساوية في النقاط مع المتصدر، بينما تظل السنغال (صفر نقطة، فارق أهداف −3) والعراق (صفر نقطة، فارق أهداف −6) في قاع الترتيب بعد خسارتهما في أول مباراتين. وتعد مباراة الجولة الثالثة المرتقبة في استاد تورونتو نقطة تحول حاسمة من الناحية الحسابية لكلا البلدين، حيث يتنافسان على ضمان فرصة التأهل عبر بطاقة التأهل الإضافية أو مواجهة الإقصاء الفوري مع اقتراب نهاية مرحلة المجموعات.

في حال فوز السنغال

فإن فوز فريق ثياو سيرفع رصيد «أسود تيرانغا» إلى ثلاث نقاط، مما يبقيهم على قيد الحياة في البطولة على الفور ويضمن لهم احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى. واعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة فرنسا ضد النرويج، فإن الفوز الساحق قد يضعهم نظريًّا في مركز جيد في تصنيفات بطاقة التأهل من المركز الثالث. وعلى العكس من ذلك، فإن هذه النتيجة ستجمد رصيد العراق عند صفر نقطة، مما يؤدي إلى خروجهم تمامًا من البطولة دون أي فرصة للبقاء.

في حال فوز العراق

إذا حصد رجال أرنولد النقاط الثلاث، فسيكون ذلك تتويجاً لانتعاش مذهل في الجولة الأخيرة للفريق الآسيوي. وإذا ارتفع رصيد العراق إلى ثلاث نقاط، فسيتمكن من تجاوز السنغال وتأمين المركز الثالث في المجموعة الأولى. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا السيناريو سيجمد رصيد السنغال عند صفر نقطة ويؤدي إلى إقصائها، مما يجبر العراق على الاعتماد على نتائج ساحقة لصالحه في المجموعات الأخرى بالبطولة لمجرد الحصول على فرصة ضئيلة للتأهل عبر تصنيفات البطاقات البرية مع فارق أهداف سلبي كبير.

سيناريو التعادل

التعادل في تورونتو سيبقي السنغال عند نقطة واحدة ويؤكد احتلالها المركز الثالث في المجموعة الأولى بفضل فارق الأهداف الأفضل مقارنة بالعراق. أما بالنسبة للعراق، فإن حصوله على نقطة واحدة سيبقيه عالقاً في قاع الترتيب ويضمن إقصاءه رياضياً على الفور. وفي حين أن التعادل يمنع الهزيمة الفورية للسنغال، فإن احتلال المركز الثالث بنقطة واحدة فقط وفارق أهداف سلبي يجعل البقاء عبر بطاقة التأهل الإضافية أمراً شديد التقلب وشبه مستحيل مقارنة بالمستويات الأكثر أماناً التي تحصل على ثلاث نقاط.

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

يقود بابي ثياو منتخب السنغال في هذه المباراة. لم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة أو إصابات أو حالات إيقاف لـ«أسود تيرانغا» قبل انطلاق المباراة. سيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد المباراة في حال طرأت أي تغييرات.

يقود المنتخب العراقي المدرب جراهام أرنولد. وكما هو الحال مع السنغال، لا تتوفر حاليًا أي معلومات عن التشكيلة أو الإصابات أو حالات الإيقاف الخاصة بـ«أسود بلاد ما بين النهرين». وسيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء الأخير

حقق منتخب السنغال فوزين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات خاضها، مع تعادل واحد. وانتهت آخر مباراة خاضها الفريق بهزيمة 3-1 أمام فرنسا في دور المجموعات بكأس العالم يوم 16 يونيو. كما تعادل 0-0 مع السعودية وخسر 3-2 أمام الولايات المتحدة في مباريات ودية قبل البطولة. وجاء فوزه في تلك السلسلة على غامبيا بنتيجة 3-1، وعلى بيرو بنتيجة 2-0، وكلاهما في شهر مارس. وسجل منتخب السنغال ثمانية أهداف واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

كما فاز العراق في مباراتين من آخر خمس مباريات خاضها. وكانت آخر نتيجة له هي الخسارة 4-1 أمام النرويج في مباراته الافتتاحية بكأس العالم يوم 16 يونيو، كما خسر 2-0 أمام فنزويلا في مباراة ودية في يونيو. وجاءت انتصاراته على أندورا بنتيجة 1-0، وبوليفيا بنتيجة 2-1، في تصفيات كأس العالم. وتعادل العراق 1-1 مع إسبانيا في مباراة ودية في يونيو. خلال تلك المباريات الخمس، سجل العراق خمسة أهداف واستقبل ثمانية.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات السابقة بين السنغال والعراق. وستكون هذه المباراة التي ستقام في استاد تورونتو أول لقاء مسجل بين البلدين.

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