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دوري أبطال أفريقيا

السنغالي ندياي يقود لقاء الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا

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الأهلي يسعى لتعزيز صدراته للمجموعة الرابعة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اسم حكم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيستضيف سيمبا التنزاني مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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الاتحاد الإفريقي أسند مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني للحكم السنغالي ماجيتي ندياي، والذي يبلغ من العمر 32 عامًا.

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ندياي قاد مباراتين في مصر الأولى لمنتخب مصر أمام النيجر التي انتهت بسداسية دون رد، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، والثانية بين المصري واتحاد الجزائر في ربع نهائي الكونفدرالية الموسم الماضي.

الأهلي حقق الفوز في مباراته الأولى على فيتا كلوب الكونغولي بهدفين دون رد، ثم تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري بهدف لمثله في الجزائر.

ويتصدر المارد الأحمر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ويأتي بعده فيتا كلوب ثانيًا وسيمبا ثالثًا بثلاث نقاط، وشبيبة الساورة الأخير بنقطة واحدة.

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