السماح بعودة التدريبات الجماعية في إسبانيا وتحديد أيام المباريات

السلطات الإسبانية تسمح للأندية بالعودة للتدريبات الجماعية من جديد بعد جائحة فيروس كورونا، والاتحاد يتفق مع الرابطة على أيام المباريات.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن السلطات قد سمحت للأندية بالعودة للتدريبات الجماعية في مجموعات أكبر مكونة من عشر لاعبين.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت" والتي أكدت الأندية قد تلقت بيانًا في الساعات الماضية يؤكد لهم بالسماح بالعودة.

وأكد البيان للأندية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة جميع الأفراد خلال تلك الفترة الاستثنائية.

المزيد من الفرق

كرة القدم الجديدة وأبطال الصمت .. عناوين الصحف 17 مايو

وشدد على ضرورة ألا يتم تجاوز نسبة 30% من القدرة التشغيلية لكل منشأة تدريبية في الوقت نفسه للحفاظ على أكبر قدر ممكن من المسافات الآمنة.

وتسمح الإجراءات الجديدة بوجود أفراد من الطاقم الفني مع اللاعبين، وباستخدام غرف الملابس من جديد إلا أنها استمرت بمنع وسائل الإعلام من التواجد.

وفي الوقت نفسه توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع رابطة الأندية لاتفاق حول مواعيد مباريات الفرق في الفترة المقبلة، حيث تمت الموافقة على خوض المباريات في كافة أيام الأسبوع، بما فيها يوم الإثنين الذي تسبب في أزمة سابقة بين الطرفين.

جدير بالذكر أن الفرق كانت قد عادت للتدريبات بشكل فردي قبل أيام بالفعل، وأشارت تقارير عديدة إلى إمكانية عودة الدوري الإسباني مطلع الشهر المقبل.