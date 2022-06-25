السلام والاستقرار .. أسباب رفض بايرن ميونخ لفكرة ضم رونالدو!

العديد من التخوفات داخل النادي الألماني

خرجت الفترة الماضية بعض التكهنات حول رغبة بايرن ميونخ في الحصول على خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد قرار النجم المخضرم بالرحيل عن مانشستر يونايتد.

واستندت هذه التقارير إلى حاجة النادي الألماني لمهاجم جديد، بسبب الرحيل المحتمل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة.

ولكن يبدو أن رونالدو لن ينضم لبايرن هذا الصيف، بسبب بعض الأسباب التي كشفت عنها شبكة "سكاي" الألمانية، حيث أكدت أن بايرن درس الفكرة ولكنه صرف النظر عنها.

لماذا رفض بايرن ميونخ التعاقد مع رونالدو؟

قالت "سكاي" إن السبب الرئيسي الذي دفع بايرن لعدم التعاقد مع رونالدو كان راتبه المرتفع الذي يتعارض مع سقف الرواتب في النادي الألماني.

وأوضحت أن اللاعب يحصل على 30 مليون يورو سنويًا، وهو المبلغ الذي كان قد يثير بعض المشاكل داخل الفريق، بسبب رغبة بعض اللاعبين في زيادة رواتبهم وأبرزهم سيرج جنابري.

ويعتبر عامل السن كذلك من أهم الأسباب، حيث يبلغ رونالدو من العمر 37 سنة، ومدرب بايرن ميونخ يوليان ناجلسمان عمره 34 سنة، مما قد يهدد استقرار الأجواء في غرفة خلع الملابس.

وأخيرًا جاء السبب الفني، بتفضيل ناجلسمان وإدارة النادي للتعاقد مع لاعب يجيد الضغط على الخصم ويستطيع الركض لمسافات طويلة، وهو ما لا يتناسب في الوقت الحالي مع سن رونالدو.

هل يستمر رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

الوضع يبدو معقدًا بالنسبة للنجم الحاصل على 5 كرات ذهبية، بسبب عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، والبداية الضعيفة في سوق الانتقالات.

الدولي البرتغالي سجل 24 هدفًا وصنع 3 في 39 مباراة، ولا يزال لديه الكثير ليقدمه في الملاعب، ولكن أولد ترافورد لا يبدو المكان الأفضل حاليًا للقيام بذلك.

وتبدو معظم الأبواب مغلقة أمام رونالدو بالنسبة للانتقال لأحد عمالقة أوروبا، باستثناء يوفنتوس الذي ظهرت بعض الأنباء مؤخرًا حول إمكانية محاولته لاستعادة اللاعب بالميركاتو الحالي.

ولا يمكن استبعاد أيضًا فكرة البقاء في يونايتد، والثقة في المشروع الجديد للمدرب إريك تين هاج، والذي خرج أكثر من مرة للتأكيد على رغبته في بقاء رونالدو وبناء مشروعه من حوله.

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