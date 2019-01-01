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كأس الاتحاد الأفريقي

السعيد يقود الزمالك أمام اتحاد طنجة

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جروس
الزمالك يسعى لتخطي عقبة اتحاد طنجة

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك المصري، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة اتحاد طنجة المغربي.

ويحل اتحاد طنجة ضيفًا ثقيلًا على الزمالك، مساء اليوم السبت، على ملعب "بتروسبورت"، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

ودفع جروس بعمر السعيد أساسيًا في تشكيل الزمالك، ليقود هجوم الأبيض خلال المباراة المصيرية حيث أن فوز يصعد بالزمالك وأي تعادل إيجابي في صالح الفريق المغربي.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إبراهيم حسن – يوسف أوباما – محمود عبدالمنعم كهربا

الهجوم: عمر السعيد

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