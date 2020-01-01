السعودي الأوليمبي يحصد جائزة اللعب النظيف بكأس آسيا

الأخضر خسر اللقب، لكنه تأهل لأولمبياد طوكيو

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المنتخب السعودي الأوليمبي جائزة اللعب النظيف ببطولة كأس آسيا تايلاند 2020 والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الأخضر الأوليمبي خسر لقب البطولة اليوم الأحد، بعدما تلقى الهزيمة أمام المنتخب الكوري الجنوبي بهدف وحيد في الأشواط الإضافية، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف. (طالع تقرير المباراة)

وحصلت كتيبة المدرب سعد الشهري على جائزة اللعب النظيف بعدما لم يتحصل أي لاعب منها على بطاقة حمراء طوال مشوار البطولة.

الأخضر الأوليمبي كان قد تخطى دور المجموعات بحصد سبع نقاط، جمعها من الفوز أمام منتخبي اليابان (2-1) وسوريا (1-0)، بالإضافة إلى التعادل أمام قطر سلبيًا دون أهداف.

وفي ربع النهائي، صعد المنتخب السعودي على حساب أصحاب الأرض المنتخب التايلاندي بالفوز بهدف وحيد، وأخيرًا في نصف النهائي، تغلب على منتخب أوزبكستان بالنتيجة نفسها.

وضمن الأخضر التأهل لأولمبياد طوكيو رفقة منتخب كوريا الجنوبية، ومنتخب أستراليا الذي حصد الميدالية البرونزية في البطولة.