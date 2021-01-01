السعودية ومصر يواجهان البرازيل والأرجنتين وديًا

السعودية تستعد لأولمبياد طوكيو

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم، على العرض المقدم من شركة مودرن سبورتس، من أجل استضافة النسخة الثانية، من الدورة الدولية للمنتخبات الأولمبية، وذلك بمدينة جدة، خلال فترة التوقف الدولية القادمة.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، حيث سيشارك في الدورة الودية التي ستقام النسخة الثانية لها في السعودية.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الاتحاد السعودي، وافق على استضافة النسخة الثانية، من الدورة الدولية التجريبية، والتي ستشهد مشاركة منتخبات السعودية ومصر والبرازيل والأرجنتين، بجانب منتخب أوروبي لم يتم تحديده بعد.

وكانت الدورة التجريبية الأولى قد أقيمت في مصر، خلال شهر نوفمبر الماضي، استعدادًا للمشاركة في الأولمبياد 2021 التي ستقام في اليابان.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأولمبي منتخبي البرازيل والأرجنتين خلال الدورة يومي 24 و30 مارس القادم، على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة.

ويسعى سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي السعودي، لتجهيز أكثر من لاعب للمشاركة في الدورة، وذلك استعدادًا للأولمبياد التي ستقام في يونيو القادم.