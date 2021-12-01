السعودية والأردن: مباشر لحظة بلحظة

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السعودية 0 × 0 الأردن

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تشكيل منتخب السعودية

التشكيل : 4-3-3

محمد اليامي

متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، مهند الشنقيطي

بدر منشي، سعود عبد الحميد، تركي العمار

أيمن يحيى، عبد الله الحمدان، علي مجرشي



تشكيل منتخب الأردن



التشكيل: 4-1-4-1

يزيد أبو ليلى

محمد أبو حشيش، محمد الدميري، يزن العرب، إحسان حداد

محمود مرضي، بهاء عبد الرحمن، نور الروابدة، علي علوان

بهاء فيصل، يزن النعيمات

ويشارك المنتخب السعودي في البطولة، بالمجموعة الثالثة رفقة كل من، المغرب، الأردن بالإضافة إلى منتخب فلسطين.



انطلقت منافسات بطولة كأس العرب 2021 أمس، الثلاثاء، والتي شهدت فوز تونس على موريتانيا وقطر على البحرين والإمارات على سوريا بينما تعادلت العراق مع عمان

أهلا وسهلًا بقراء جول دوت كوم في البث المباشر الكتابي لمباراة السعودية والأردن في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021، والتي تقام على استاد المدينة التعليمية