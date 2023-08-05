السعودية هي الحل يا برشلونة.. اتجاه قوي للاستثمار في النادي الكتالوني

أحمد مجدي
LaportaGetty Images
الدوري الإسباني - لا ليجابرشلونة

فرصة ذهبية للبلوجرانا

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يمكن أن تكون المملكة العربية السعودية حلاً لنادي برشلونة عندما يتعلق الأمر بإيجاد السيولة التي يحتاجها بشدة الآن بهدف الحصول على دخول جديد لرأس المال داخل النادي.

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن هناك العديد من المجموعات السعودية التي تنتظر الآن موقف النادي الذي يرأسه جوان لابورتا حول تدفق رأس المال السعودي إلى فريق برشلونة.

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وكان لابورتا في يونيو الماضي يزور الأراضي السعودية حيث التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض إلى جانب عديد الشخصيات الأخرى.

في الوقت الحالي، وبحسب الصحيفة نفسها، ليست هناك اتصالات "رسمية" مع نادي برشلونة، لكن تم التشاور بوضوح مع جهات إسبانية عديدة إلى جانب لابورتا من أجل تقديم الدعم المطلوب للنادي والاستفادة بأكبر شكل ممكن من تلك الشراكة.

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المملكة العربية السعودية تطمح في الوقت الحالي أن تصبح مرجعية في كرة القدم العالمية من خلال التعاقدات التي يبرمونها لدوريهم، وأيضًا من خلال القيام بأعمال تجارية خارج حدود السعودية، وبالتأكيد فإن الاستثمار في البطل الحالي للدوري الإسباني سيكون صفقة رابحة.

يمر برشلونة أيضًا بأزمة اقتصادية كبيرة خلال الفترة الحالية تمنعه من تسجيل لاعبيه والتعاقد مع لاعبين جدد بشكل مريح، وهو ما قد يجعل الخيار السعودي مطروحًا بقوة.

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