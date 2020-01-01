ماذا تعرف عن نيوكاسل؟ وهل تضعه السعودية في مصاف الكبار؟

مسألة أيام ويتم الإعلان بصورة رسمية عن تملك المملكة العربية السعودية لـ80% من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فماذا تعرف عن هذا النادي؟

أتم مسؤولو الصندوق السعودي للاستثمار الاتفاق مع مايك أشلي، مالك نيوكاسل يونايتد، لشراء حصته من الأسهم وتملك النادي بنسبة 80%، في صفقة تقدر قيمتها بـ350 مليون جنيه استرليني.

لم يكن مايك أشلي مالكًا محبوبًا للنادي الإنجليزي صاحب التاريخ العريق، حيث أقدمت الجماهير في كل الأوقات على الهجوم عليه معتبرينه سببًا رئيسيًا في انهيار النادي الذي وصل للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى مرتين في 10 سنوات.

الكثير من الآمال ستكون معقودة على الملاك السعوديين الجدد لإحياء النادي، تمامًا كما حدث في تجربة شيفيلد يونايتد، أو التجربة الأنجح والأكبر ولكن مع مالك إماراتي، مانشستر سيتي.

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وبعد تأكيدات الصحف أن صفقة الاستحواذ باتت مسألة وقت، بدأت التقارير في ربط ماسيميليانو أليجري، المدرب الإيطالي الكبير، بتولي مقاليد الإدارة الفنية لفريق سانت جيمس بارك، في إشارة إلى أن مستقبل النادي سيختلف تمامًا عن آخر السنوات.

لكن تُرى ما هو تاريخ نيوكاسل؟ وكيف دمره مايك أشلي؟ وما هي الآمال المعقودة على المالك السعودي الجديد؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

ما هو تاريخ نيوكاسل الكبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تأسس نيوكاسل عام 1892، واشتُهر النادي دومًا بارتداء القميص الأبيض والأسود، الذي كانت بداية قصته في 1904، ويُعد هو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجًا بالألقاب.

رغم تاريخه العريق، لكن لم يحقق نيوكاسل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1926، واكتفى بالتواجد في الوصافة مرتين خلال موسمين 1995-96، 1996-97.

كانت حقبة التسعينات هي الأبرز في التاريخ الحديث للنادي، ويرجع ذلك إلى التعاقدات والمواهب التي ملأت جنبات سانت جيمس بارك، وعلى رأسها الهداف الأسطوري آلان شيرار.

تم استقدام شيرار إلى نيوكاسل قادمًا من بلاكبيرن في صفقة قياسية آنذاك عام 1996 نظير 21 مليون جنيه استرليني، وقد أحرز أكثر من 250 هدفًا في مسيرته بالبريميرليج.

مع بداية الألفية كان نيوكاسل لا يفارق المراكز الستة الأوائل، ولكن مع بداية 2005 بدأ النادي في مقاساة بعض الأزمات الإدارية تبلورت في الهبوط عام 2008 إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ عام 1993.

استحوذ مايك أشلي على أسهم النادي في 2007 نظير 55 مليون جنيه استرليني، وقد اشتُهر بأنه لا يحبذ صرف الكثير من الأموال مع الكثير والكثير من التخبط الإداري الذي أودى بنيوكاسل إلى غيابات التنافس على الهبوط.

ما هي الصراعات الأخيرة لمايك أشلي مع جمهور نيوكاسل؟

ازدادت حدة الأزمات بين مايك أشلي وجمهور نيوكاسل العريق في أعقاب الأزمة الرياضية البارزة في النادي تحديدًا في موسم 2015-2016، عندما هبط الفريق مجددًا إلى دوري الدرجة الأولى بعد موسم مخيب للآمال للغاية.

لطالما أعلنت الجماهير رفضها لسياسات مايك أشلي البخيلة والمتعجرفة، ولكن هذا لم يكن كافيًا للمالك للرحيل، حيث خرج وأعلنها صراحةً أنه لا يمانع بيع النادي ولكن بشرط أن يأتي له العرض المناسب، وهو ما لن يحدث إلا ببلوغ فريقه دوري أبطال أوروبا.

الأزمات لم تتوقف في السنة الأخيرة، فكان قرار استغنائه عن خدمات المدرب رافاييل بينتيز بعد إعادة نيوكاسل للبريميرليج وقيادتهم للاستمرار به الموسم الماضي، بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير في العلاقة بين أشلي والجماهير.

ورغم أن نيوكاسل يُبلي بلاءً حسنًا هذا الموسم تحت قيادة ستيف بروس، لكن يظل أشلي هو المكروه الأكبر بين جماهير النادي، ولعل أبرز اللقطات التي تشرح مدى كراهية الجمهور له، هذا الفيديو الذي انتشر منذ مدة لأحد الجماهير وهو يهاجمه في أحد المقاهي ويطالبه ببيع النادي بصورة عاجلة.

ما هي الآمال المعقودة على الملاك السعوديين لإعادة إحياء نيوكاسل مرة أخرى؟

بسبب قوانين اللعب المالي النظيف، لن يمتلك الملاك الجدد الفرصة لصرف الملايين ببزخ مثلما كان يحدث في بداية هذا العقد بمشاريع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، ولكن ثمة خطة محكمة بمقدورها أن تُعيد إحياء نيوكاسل من جديد.

النقطة الأولى والأهم هي استقدام مدرب على قدر الحدث، مدرب من طينة الكبار يمتلك الطموح لقيادة النادي إلى منصات التتويج، ويبدو في هذا الصدد أن ماسميليانو أليجري أو ماوريسيو بوتشيتينو سيكون أحدهما خيارًا مثاليًا لتحقيق هذا الهدف.

مما أثار غضب الجماهير على مايك أشلي هو أنه امتلك الموارد والإيرادات العالية، لكنه لم يقدم على تعاقدات على المستوى المأمول واكتفى بلاعبين يضمنون البقاء أو ينافسون على الهبوط ليس إلا، لذلك فالإدارة السعودية سيكون على كاهلها عبء جلب لاعبين بشخصية البطل إلى النادي العريق.

التدرج هو العامل الأساسي لنجاح مشروع كروي حاليًا، ففي البداية ينبغي أن يضمن الفريق تواجده في مراكز دوري أبطال أوروبا، ومن ثم يمكن الحلم بإعادة لقب البريميرليج الغائب منذ ما يقارب القرن مرة أخرى إلى خزائن النادي.