السعودية للناشئين يتأهل لكأس آسيا 2020 وقطر تصعد بالفوز بـ11 هدفًا

ناشئو الإمارات حققوا العلامة الكاملة وصعدوا كذلك

حسمت منتخبات السعودية والإمارات وقطر للناشئين تحت 16 عامًا تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2022، التي تستضيفها البحرين.

أخضر الناشئين تعادل سلبيًا اليوم الأحد، أمام عمان دون أهداف، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وضمن ناشئين السعودية صعود متصدرين جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط.

وجمع المنتخب السعودي تحت 16 عامًا نقاطه بالفوز أمام سوريا 4-1، ثم هزيمة باكستان 4-2، وأخيرًا تعادل الليلة.

أما المنتخب العماني فتأهل أيضًا كأفضل ثاني برصيد سبع نقاط، حصدها بالفوز أمام باكستان 2-0، ثم أمام سوريا 1-0.

وفي إطار الجولة نفسها، حقق المنتخب القطري فوزًا عرضيًا بـ11 هدفًا أمام بوتان، على ملعب أكاديمية إسباير.

عنابي الناشئين تأهل متصدرًا المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، جمعها من الفوز أمام بنجلادش 2-0، ثم التعادل أمام اليمن 1-1، وأخيرًا الفوز على بوتان، الذي تذيل المجموعة دون أي رصيد من النقاط.

🎥 فيديو : أهداف منتخبنا 🇶🇦 على منتخب بوتان 🇧🇹 التي انتهت بفوز منتخبنا ١١-٠ ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا ٢٠٢٠ لتحت ١٦ سنة

pic.twitter.com/Fv2OZXy3kM — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) September 22, 2019

بينما كان ناشئو الإمارات فتأهلوا بالعلامة الكاملة بعدما انتصر الليلة أمام لبنان برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب دولين عمر زاكوف.

وتصدر الأبيض المجموعة السادسة برصيد تسع نقاط بالفوز أمام العراق وفيرغيزستان ولبنان، فيما ودع منتخب شجرة الأزر دون أي نقاط.