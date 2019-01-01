موعد مباراة السعودية ضد أوزباكستان في تصفيات كأس العالم

تعرف على موعد مباراة منتخب السعودية المقبلة أمام أوزباكستان في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023..

عمر خليل

يستعد منتخب السعودية لاستكمال مشواره في التصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 المقرر لها في قطر، وكأس أمم آسيا 2023، عندما يُلاقي نظيره منتخب أوزباكستان في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 ميلاديًا، 17 ربيع الأول 1441 هجريًا على ملعب باختاكور المركزي ضمن الجولة الرابعة.

المنتخب السعودي قد اكتفى بالتعادل السلبي أمام منتخب فلسطين في المباراة التي أُقيمت على ملعب فيصل الحسين في الجولة الثالثة، ليتخلى عن صدارته للمجموعة ويحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط جمعها من تعادلين أمام اليمن وفلسطين وفوز وحيد على سنغافورة بثلاثة أهداف نظيفة، في الوقت الذي يحتل منتخب أوزباكستان المركزالأول من انتصارين على سنغافورة واليمن، وهزيمة وحيدة تلقوّها من منتخب فلسطين.

موعد المباراة