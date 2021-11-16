السعودية × فيتنام | الملل المستحب وكبسولة فهد المولد

تبدو مواجهة السعودية أمام فيتنام مفلسة فنيًا ومملة تكتيكيًا للمشاهد، لكن من ناحية النتيجة فكامل الرضا من الجمهور السعودي على اللاعبين والمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

الأخضر عاد لانتصاراته التي تعطلت الجولة الماضية بالتعادل أمام أستراليا، ليفوز اليوم الثلاثاء، أمام فيتنام بهدف نظيف، سجله صالح الشهري، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

هدف الشهري كان كافيًا لإبقاء الأخضر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، ليقترب خطوة جديدة من حلم التأهل للمرة الثانية على التوالي إلى المونديال. (طالع التفاصيل)

الملل المستحب والسهل الممتنع:

90 دقيقة بلا أي متعة فنية، لكنها كانت على الهوى، فما قدمه رينارد هو السهل الممتنع، للتغلب على الظروف المحيطة..

طيران خلال خمسة أيام من بلد إلى أخرى، رطوبة عالية، إرهاق بدني ولا وقت للاستشفاء، ظروف تغلب عليها الأخضر في مباراة الليلة، لكنه تغلب عليها بذكاء مدربه رينارد.

شوط اللقاء الأول ظهر به لاعبو السعودية في حالة هدوء ونقل كرة منظم باستثناء بعض التمريرات الخاطئة من الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري، في محاولة لاختراق دفاعات فيتنام، التي اعتمدت على الهجمات المرتدة.

فيتنام فاجأت الأخضر بأدائها المنظم في المباراة، لكن المفاجأة لم تكن كبيرة، فالأخضر يعرف تمامًا كيف يخرج بنقاط المباراة، وعامله الأهم كان تبادل المراكز بين اللاعبين، خاصةً في الجهة اليمنى، التي شهدت تبادل المراكز بين محمد البريك وفهد المولد ومحمد كنو وسلمان الفرج بصورة رائعة.

كتلة واحدة كان يتحرك بها المنتخب السعودي، منعًا للركض الكثير ومن ثم الإرهاق البدني، أداء هادئ ممل، لكنه مستحب في مثل هذه الظروف.

والنقطة الأهم اللعب على مصيدة التسلل، التي أوقع بها منتخب فيتنام في أكثر من فرصة، فلم يترك اللاعبون ورينارد مجال لأي مفاجأة.

ربما اللحظات الأخيرة من المباراة شهدت توترًا في الأجواء مع وصول فيتنام لمرمى الأخضر بأكثر من فرصة إلا أنها مرت بسلام، ولا يمكن أن تغفل ما قدمه المنتخب السعودي طوال الدقائق السابقة.

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كبسولة فهد المولد:

طوال الفترة الماضية، تعرض فهد المولد؛ لاعب الاتحاد والمنتخب السعودي، لانتقادات كبيرة من قبل الجماهير سواء مع ناديه، أو عقب المباراة الماضية أمام أستراليا.

الهجوم على المولد زاد من تراجعه الفني بشكل كبير، فإذا كانت الحالة النفسية للاعبين غير مهمة وغير مؤثرة على الأداء، فما كانت الفرق الكبرى استعانت بأطباء نفسيين ضمن جهازها الطبي.

لكن مع دعوة حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، الجماهير بضرورة مساندة المولد، ومع حملة بعض الإعلاميين ورسائلهم للاعب للرفع من روحه المعنوية، انعكس كل ذلك على أداء الفهد الأسمر في لقاء فيتنام، فظهر بصورة مميزة على عكس الفترة الماضية على الإطلاق.

المولد شارك في 86 دقيقة، قبل أن يخرج وينزل سامي النجعي بدلًا منه، إذ أن رينارد كان أحد أكبر الداعمين للاعب العميد، من خلال استدعائه للمعسكرات والدفع به في المباريات، لقناعته التامة بتأثير في الملعب حتى مع تراجع مستواه.

المولد صنع هدف المباراة الوحيد، بعرضية رائعة، وخلق فرصتين أخرتين لزملائه، لكن لم يتم ترجمتهما إلى أهداف.

لمس جناح الأخضر الكرة 35 مرة، ومررها 24 مرة، منها 17 صحيحة، بنسبة دقة 70.8%.

من ناحية العرضيات، أرسل الفهد الأسمر أربع عرضيات، منها اثنتين صحيحة، أما في المواجهات الثنائية فنجح بنسبة 40%، وبنسبة 50% في الالتحامات الهوائية.

المولد له هدف ملغي في المباراة، لكن مشكوك في صحة إلغاء، كان حقًا يسحقه، كي يمنحه المزيد من الدوافع لاستعادة بريقه في الفترة المقبلة.

وعقب إحرازه للهدف الملغي، أشار اللاعب للجماهير بأنه لا يرى ولا يسمع الانتقادات، وهو حقًا ما يتمناه محبوه منه، فقد أثرت عليه وعطلته كثيرًا خلال الفترة الماضية.