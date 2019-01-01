المعيوف: سنظهر بأفضل صورة بالتصفيات والأفضل يُشارك

الحارس أن من يشارك سيمثل الأخضر تمثيلًا مشرفًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى منتخب السعودية، بأجواء معسكر الأخضر المقام حاليًا، مؤكدًا أن الجميع يتنافس ويتعاون من أجل نجاح مهمة الفريق.

الأخضر بدأ معسكره أمس الإثنين، بمدينة الدمام، استعدادًا لاستهلال مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال المعيوف، خلال تصريحات صحفية: "نتمنى الفترة المقبلة أن تكون إيجابية، نحن كلاعبين على أتم الاستعداد لخوض غمار التصفيات، وإن شاء الله سنظهر بأفضل صورة ونحقق الفوز في جميع المباريات".

وأضاف: "الأجواء في المعسكر جميلة بين الجميع، الكل يتنافس بشرف ونساعد بعضنا البعض حتى يظهر المنتخب بصورة مشرفة تليق بنا".

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عن رأيه في لقاء مالي الودي: "من الطبيعي أن نواجه منتخب يستعد لخوض منافسات، نتمناها مباراة جيدة تفيد الفريق بغض النظر عن المنافس، لكنها ستكون خير استعداد للتصفيات".

بسؤاله عن المنافسة على حراسة المرمى: "المدرب عنده كل الخيارات ويرى الأنسب للتشكيل، وكله لخدمة وطننا، ليس هناك واحد يفرق عن الآخر، وإن شاء الله من يشارك يكون على قدر المسؤولية".

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي لقاء ودي بعد غدٍ الخميس، أمام منتخب مالي، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

بينما يستهل الأخضر مشوار التصفيات بملاقاة اليمن، في العاشر من سبتمبر الجاري، حيث تقع في مجموعة واحدة تضم منتخبات فلسطين وسنغافورة وأوزبكستان، بجانب خصمها الأول