السعودية تبحث عن خصم رينار الأول

المدير الفني الفرنسي تولى المهمة رسمياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير إعلامية أن الاتحاد السعودي يبحث عن خصم من أجل مواجهته ودياً الشهر المقبل، اللقاء الذي سيكون الأول للفرنسي هيرفي رينار كمدرب للمنتخب.

وتولى رينار نهاية الشهر المقبل رسمياً تدريب المنتخب السعودي، وسيتم تقديمه مساء الأحد رسمياً في مؤتمر صحفي بجدة.

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وذكرت "الرياضية" أن الاتحاد السعودي يريد إقامة لقاء ودي في الخامس من سبتمر المقبل، وجاري البحث عن منافس.

وسيقام اللقاء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالبريدة، حيث سيستقبل المنتخب السعودي نظيره اليمني في العاشر من سبتمبر ضمن تصفيات كأس آسيا والمونديال المشتركة.

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وأتى رينار لتدريب السعودية في تجربته الأولى بالقارة الآسيوية بعد رحيله عن المنتخب المغربي بعد أمم إفريقيا الأخيرة والخروج من الدور الثاني.