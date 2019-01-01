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كأس السوبر الإيطالي

السعودية تضع قواعد خاصة للنساء في السوبر الإيطالي

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ميلان ويوفنتوس يلتقيان للمرة الأولى بالمملكة السعودية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

يستعد ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية، لاستضافة لقاء كأس السوبر الإيطالي، لأول مرة في تاريخه.

المباراة من المنتظر أن تجمع بين ميلان "وصيف الكأس" ويوفنتوس "بطل الدوري والكأس"، على أن تقام في الـ16 من يناير الجاري.

وأوضحت صحيفة "La Stampa" الإيطالية أنه لن يتم السماح للنساء بالتواجد في المدرجات سوى في قسم واحد فقط، مشيرة إلى أنه لن تتواجد أي مشجعة خارج المدرج الخاص بالعائلات.

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الصحيفة الإيطالية كذلك أشارت إلى أن مدرج العائلات بملعب الجوهرة يستحوذ على 15 بالمئة من مقاعد الاستاد، التي يبلغ عددها 60 ألف مقعدًا.

يذكر أن الموسم الجاري 2018-2019 هو أول موسم تسمح به المملكة السعودية بحضور المباريات من خلال تخصيص مدرجات خاصة لهم.

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