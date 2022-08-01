السعودية تتقدم لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026

كرة القدم السعودية تعيش تطورًا مذهلًا على جميع الأصعدة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نيته التقدم بطلب استضافة كأس آسيا للسيدات 2026، وذلك عبر بيان نشره الموقع الرسمي للاتحاد.

كرة القدم السعودية تعيش تطورًا مذهلًا على جميع الأصعدة، إذ حقق المنتخب الأول هدف التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر فيما تُوج منتخب تحت 23 عامًا ببطولة كأس آسيا لنفس الفئة العمرية، وانتزع الهلال لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

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الاتحاد أوضح عبر بيانه أنه سيتقدم للاتحاد الآسيوي بملف متكامل مدّعم بالمتطلبات والشروط كافة، يتضمن الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية والإقليمية التي استضافتها المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية وحظيت بإشادات عالمية.

وأشار ياسر المسحل رئيس الاتحاد إلى أن تلك الخطوة تأتي في ظل الدعم السخي واللامحدود من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وهو ما يدفع الاتحاد دائمًا للمنافسة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية.

وأضاف "

الرغبة في استضافة البطولة، تأتي من منطلق تحقيق قفزات جديدة في ميدان كرة القدم النسائية في المملكة، والتي شهدت الأشهر الماضية انطلاقتها رغم حداثة عهدها".

"الخطة الطموحة التي وضِعت بشأن كرة القدم النسائية في المملكة، لا تستهدف فقط نشر اللعبة أو التمثيل المشّرف في البطولات، ولكن تقديم الاتحاد السعودي نسخًة مميزة لكرة القدم النسائية".

وأتم المسحل بالإشارة إلى أن الاتحاد سيبدأ في تكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة وتقديمه بالصورة المشرفة للسعودية لتحقيق الهدف المنشود.

يُشار إلى أن الملف السعودي سيُنافس 3 ملفات للفوز باستضافة كأس آسيا للسيدات 2026، حيث تقدمت دول الأردن وأوزباكستان وأستراليا لاستضافة البطولة.