هل يقترب من السعودية؟ - رينار يستقيل من تدريب المغرب

التليفزيون المغربي أعلن استقالة الفرنسي بشكل رسمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن التليفزيون المغربي عبر قناة "الرياضية" تقدم الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لأسود الأطلس، باستقالته من تدريب المنتخب الوطني.

الفرنسي اختتم مشواره مع أسود الأطلس بوداع كأس أمم أفريقيا مصر 2019 من دور الـ16 بهزيمة مفاجئة أمام منتخب بنين.

ولم يكشف التليفزيون المغربي عن أي تفاصيل، كتفيًا بتوضيح أن المدرب هو من قرر الرحيل.

وربطت عديد التقارير اسم رينار بتولي المسؤولية الفنية لمنتخب السعودية، الذي أقال مدربه خوان أنطونيو بيتزي بعد كأس آسيا 2019.

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صاحب الـ50 عامًا كان قد تولى قيادة المغرب في صيف عام 2016، وكان من المفترض أن يستمر عقده حتى كأس العالم قطر 2022.

وخلال 43 مباراة، خاضها الفرنسي مع أسود الأطلس، حققوا الفوز في 23 منها، وتعادلوا في تسع وخسروا 11 مباراة أخرى.

وقاد رينار المغاربة للتأهل لكأس العالم روسيا 2018، الذي ودعوه من دور المجموعات بحصد نقطة واحدة من التعادل أمام إسبانيا والهزيمة أمام البرتغال وإيران.