"السعودية؟ اجعلوا لكرة القدم أولوية" .. لابورتا "العاجز" ينفجر في وجه رونالدو وبنزيما

الزحف العالمي لدوري روشن السعودي أغضب رئيس برشلونة..

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لحق جوان لابورتا؛ رئيس نادي برشلونة الإسباني، بمنتقدي التطور الهائل للكرة السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مهاجمًا عقلية اللاعبين الذين غادروا أوروبا من أجل دوري روشن.

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النهضة السعودية في الصفقات العالمية بدأت بالفعل خلال الشتاء الماضي بتعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن تطور الأمر خلال الصيف الجاري ولحق به الكثير من النجوم كالفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، خاليدو كوليبالي، إدوارد ميندي، رياض محرز وغيرهم.

وخلال حديثه لقناة "CNN"، قال لابورتا: "عندما يفضل لاعب وبكل احترام الذهاب للسعودية، فليس هناك أي أسباب رياضية وراء هذا القرار، كما يعلم الجميع، هناك أسباب أخرى لها الأولوية فأعين من اتخذوا هذه الخطوة، لكن يجب أن تكون كرة القدم هي الأولوية، يجب أن تكون الأولوية للأسباب الرياضية!".

حديث رئيس البارسا ربما نابع في الأساس من "عجزه المالي" خلال الصيف الجاري، في ظل معاناة ناديه من أزمة مالية ومحاولات غير ناجحة حتى الآن للإفلات من قواعد اللعب المالي النظيف، لضم صفقات جديدة.

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ومن بين أبرز الصفقات التي فشلت في البرسا في الميركاتو الحالي؛ محاولة إعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتقل في الأخير لإنتر ميامي.

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