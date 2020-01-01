السر وراء تألقه .. خورخي فالدانو يكشف نصائحه الثلاث لجريزمان

هل أعاد جريزمان اكتشاف نفسه بسبب خورخي فالدانو

كشف أسطورة ريال مدريد وكرة القدم الأرجنتينية خورخي فالدانو عن النصائح الثلاث التي توجه بها إلى نجم برشلونة أنطوان جريزمان خلال لقائهما مؤخرًا.

كان خورخي فالدانو بطل الرواية في الأيام الأخيرة في برشلونة اليوم بسبب التأثير المفترض الذي أحدثته مقابلته مع أنطوان جريزمان والتي كانت سببًا في استعادة النجم الفرنسي لنفسه.

ومنذ هذا اللقاء سجل أنطوان ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات وبات يقدم أداء أفضل وظهر بثقة أكبر في المباريات التي خاضها مع برشلونة محليًا وأوروبيًا.

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وتحدث فالدانو بشكل ساخر عن النصائح الثلاثة التي وجهها لجريزمان حيث وصف الأهداف الثلاثة التي سجلها جريزمان بعد اللقاء على هيئة نصائح.

وقال فالدانو: "لقد وجهت له 3 نصائح، الأولى عندما تستلم الكرة في منطقة الجزاء قم بالسيطرة عليها بقدمك اليمنى ثم سدد باليسرى" في شرح لهدف النجم الفرنسي في مرمى دينامو كييف.

وأضاف: "النصيحة الثانية إذا كنت على حدود منطقة جزاء ووجدت كرة ساقطة سددها بقوة إلى واحدة من زوايا المرمى" كشرح للهدف الرائع الذي سجله في شباك أوساسونا.

وتابع: "النصيحة الثالثة إذا تلقيت عرضية على القائم الأول قم بلمس الكرة ووضعها بين قدمي حارس المرمى" كشرح للهدف الأخير في مرمى فريق فيرينتسفاروشي في دوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن أنطوان جريزمان قد تعرض للكثير من الانتقادات في بداية الموسم الحالي بسبب تراجع مستواه واهتزازه في كثير من المواقف التي اعتاد أن يكون حاسمًا فيها.