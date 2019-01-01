تشافي: نسعى لتكرار إنجاز العين وترك مردود طيب عن الكرة القطرية

مدرب السد يؤكد على صعوبة مهمته في المونديال

يرى الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، أن مهمة فريقه بكأس العالم للأندية صعبة للغاية، لكنه أكد أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تشريف الكرة القطرية.

الزعيم يفتتح مونديال الأندية غدًا الأربعاء، بمواجهة هينجين من كاليدونيا الجديدة؛ بطل أوقيانوسيا، على استاد جاسم بن حمد.

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سعداء للغاية بالمشاركة في المونديال ومواجهة أفضل فرق بالعالم، الجميع في فريقي متحمسون للغاية لانطلاق البطولة، رغم أننا نعلم مدى الصعوبات التي ستواجهنا كون جميع الفرق أبطال قارات، لكننا سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا، وسنرى ما سيحدث، فقط علينا أن نتعامل خطوة خطوة".

وأضاف: "فريق هينجين جيد، ومواجهته ستكون صعبة للغاية، لكننا سنبذل قصارى جهدنا حتى نترك مردود جيد عن الكرة القطرية والسد في كأس العالم".

بسؤاله عن مواجهته للسد من قبل في المونديال عندما كان لاعبًا في برشلونة الإسباني، علق: "الآن ليس لي علاقة بالبرسا، حاليًا أنا جزء من السد وفخور بتدريبه وبلاعبيه، وشرف كبير أن أقوده في هذه البطولة الكبيرة".

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عن مواجهة مونتيري المكسيكي حال تخطي هينجين: "قمنا بتحليل الفريق المكسيكي، لكن تفكيرنا حاليًا في بطل أوقيانوسيا، ومثلما هي صعبة فمواجهة مونتيري صعبة كذلك، لأنه يمتلك لاعبين جيدين للغاية، وعادةً مواجهات فرق أمريكا الجنوبية والوسطى تكون صعبة ومعقدة".

بشأن قدرة السد على تكرار إنجاز العين الإماراتي والوصول لنهائي المونديال، أوضح المدرب الإسباني: "ولمَ لا نكرر ذلك الإنجاز، رغم أننا ندرك أن الأمر يبدو صعبًا، لكننا هنا من أجل أن نؤدي ونلعب، خاصةً وأننا نملك واحد من أفضل الأجيال في تاريخ السد، فقد تمكنوا من الفوز مع المنتخب بلقب كأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخ قطر، ونحن لدينا فلسفة كروية جيدة للغاية وبإمكاننا أن نواصل الإنجازات، لكن المهمة ستكون صعبة للغاية".

وبما يتعلق كونه أول من يشارك في المونديال كلاعب ومدرب: "هذا شيء ممتاز للغاية، رغم أنها معلومة جديدة بالنسبة لي، لكنها ستعطيني دافعًا كبيرًا لتحقيق الانتصارات، خاصةً وأنني فزت باللقب كلاعب مرتين، وإن كان الأمر مختلف هذه المرة".

واختتم: "هدفنا الوصول لنصف النهائي، علينا احترام جميع الفرق، البداية مع هينجين وحتى لو فزنا، فلن تكون مهمتنا سهلة في اللقاء التالي".

يذكر أن الفائز بلقاء الغد يلاقي مونتيري في الدوري الثاني في 14 من الشهر الجاري، على أن يواجه المتأهل ليفربول الإنجليزي؛ بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي في 18 من الشهر الجاري.