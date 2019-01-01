بونجاح: تفاصيل صغيرة سبب الهزيمة ولن نعيد أخطائنا

السد فشل في الوصول لنصف نهائي المونديال، والآن ينافس على المركز الخامس

أرجع الجزائري بغداد بونجاح؛ مهاجم السد القطري، خسارة فريقه أمام مونتيري المكسيكي إلى أخطاء فريقه، موضحًا أن الخصم قتل المباراة بالهدف الثالث.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام مونتيري بثلاثية مقابل هدفين، في ربع نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019، ليفشل في التأهل لنصف النهائي على أرضه ووسط جمهوره.

وقال بونجاح، خلال تصريحاته لقناة "الكأس": "تفاصيل صغيرة سبب هزيمتنا، فمونتيري استغل أخطائنا وسجل منها، لم نستسلم وتمكننا من العودة بهدفين، ربما هدفهم الأول جيد، لكن الثاني والثالث كانا من أخطائنا، وهذه كرة القدم، من يخطئ يستقبل الأهداف".

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وأضاف: "هدفهم الثالث قتل المباراة، لأننا كنا قد بذلنا مجهودًا كبيرًا، تعلمنا الدرس ولن نعيد الأخطاء في المباريات المقبلة".

يذكر أن السد يلاقي الترجي التونسي في مباراة تحديد المركز الخامس، والمقرر إقامتها في 17 من الشهر الجاري.

وكان باب سويقة قد فشل هو الآخر في التأهل لنصف النهائي بعدما هُزم أمام الهلال السعودي بهدف وحيد، سجله المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق المكسيكي، ليفربول الإنجليزي في نصف النهائي، المقرر له 18 من الشهر الجاري.