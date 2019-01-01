الهيدوس: نتمنى ألا يتكرر ما حدث في المستقبل

السد صعد إلى ربع نهائي مونديال الأندية بصعوبة بالغة أمام هينجين

يرى حسن الهيدوس؛ قائد السد القطري، أن إهدار فريقه عديد الفرص أمام هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة؛ بطل أوقيانوسيا، أمرًا مطمئنًا على قدرة الفريق على خلق فرص كثيرة، وإن كان لا يتمنى تكرار ما حدث في المباراة في المستقبل.

الزعيم حقق الفوز أمام بطل أوقيانوسيا بثلاثية مقابل هدف وحيد في الأشواط الإضافية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما، على استاد جاسم بن حمد، ضمن المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية قطر 2019، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وشهد اللقاء إلغاء هدفين للفريق القطري بعد الرجوع لتقنية الفيديو، سجلهما أكرم عفيف وحسن الهيدوس، بداعي التسلل.

وقال الهيدوس، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "حققنا فوزًا صعبًا، كنا قادرين على إنهاء المباراة مبكرًا، لكن في النهاية الحمد لله على الفوز".

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وأضاف: "نتمنى ألا يتكرر ما حدث الليلة في المباريات المقبلة، ونتمنى أن يتحسن الأداء، هذا إذا كنا نريد الفوز، لكن في الوقت نفسه إهدار الفرص لا يقلل من مجهود أي لاعب، بالعكس الجميع أدى ما عليه، بل أن صناعة عديد الفرص يطمئن الجمهور على مستقبل الفريق، يمكننا البناء عليها وتصحيح أخطائنا".

واختتم: "مواجهة مونتيري المقبلة ستكون أصعب بكثير، أدينا ما علينا الليلة وخلقنا عديد الفرص، سنصحح الأخطاء وسنكون جاهزين".

يذكر أن السد يلاقي مونتيري المكسيكي في ربع النهائي، المقرر إقامته في 14 من الشهر الجاري، على استاد جاسم بن حمد، على أن يلاقي الفائز منهما ليفربول الإنجليزي؛ بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي، المحدد له 17 من الشهر الجاري.