كيف سيواجه تشافي السد الهلال؟

المدرب الإسباني أمامه مهمة صعبة على أرضه، قبل موقعة الإياب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، تشكيل فريقه الأساسي، الذي سيخوض به المباراة المهمة أمام الهلال السعودي.

الفريقان يلتقيان عقب نصف ساعة من الآن، على ملعب جاسم بن حمد، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 22 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، بالعاصمة السعودية "الرياض".

ويعتمد تشافي المباراة على طريقة 4-4-2، حيث جاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: سعد الشيب.

في الدفاع: طارق سلمان - يونج - عبد الكريم حسن - جابي.

في الوسط: نام تاي - سالم الهاجري - حسن الهيدوس - أكرم عفيف.

في الهجوم: خوخي بوعلام - بغداد بونجاح.