صدمة لتشافي - نجم السد يغيب عن لقاء الهلال السعودي

الزعيمان؛ القطري والسعودي، يتصارعان على بطاقة نهائي دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، نبأً حزينًا في ظل احتفاله بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الزعيم القطري حسم تأهله لنصف النهائي بعدما تغلب على النصر السعودي أول أمس الإثنين، بنتيجة 3-1 في إياب ربع النهائي، معوضًا هزيمته في الذهاب بثنائية مقابل هدف وحيد.

وتعرض خلال لقاء العالمي، البرتغالي بيدرو ميجيل؛ نجم الزعيم القطري، لإصابة في الركبة، لتثبت الفحوصات الطبية حاجته للعلاج لمدة ثلاثة أسابيع.

بهذه المدة، تأكد بشكل رسمي غياب البرتغالي عن اللقاء المهم المنتظر بين السد والهلال السعودي في نصف النهائي الآسيوي.

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اللقاء من المقرر أن يقام في الأول من أكتوبر المقبل، على استاد جاسم بن حمد، على أن يُقام الإياب في 22 من الشهر نفسه، على ملعب جامعة الملك سعود.

وكان الهلال قد وصل لنصف النهائي بعدما تغلب على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن كتيبة تشافي تستعد لملاقاة أم صلال في 20 من الشهر الجاري، على ملعب الجنوب، ضمن الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.