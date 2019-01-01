السد القطري يقيم معسكرًا في برشلونة استعدادًا للموسم الجديد

نادي السد القطري يقرر إقامة معسكرًا خارجيًا في مدينة برشلونة بإسبانيا استعدادًأ للموسم الجديد بمشاركة كل اللاعبين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قررت إدارة نادي السد القطري إقامة معسكرًا خارجيًا للفريق خلال شهر يوليو المقبل للاستعداد للموسم الجديد بمشاركة لاعبي النادي أجمعين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية الخاصة بدوري نجوم قطر على موقع التواصل الاجتماعي واسع الانتشار "تويتر".

وتقرر أن يكون المعسكر في مدينة برشلونة بإسبانيا، وفي الفترة بين الـ ١٤ والـ ٢٩ من شهر يوليو المقبل، على أن يتواجد كل اللاعبين للمشاركة فيه.

وكتبت الصفحة: "نادي السد يعلن عن إقامة معسكر الإعداد الخارجي في مدينة برشلونة في الفترة من 14 حتى 29 يوليو بمشاركة كل اللاعبين".

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وسيبدأ النادي الإعداد للموسم الجديد من يوم السابق من يوليو أي الأحد المقبل، بحسب ما ذكر بيان نشره الفريق عبر موقعه الإلكتروني.

وينطلق موسم الفريق السداوي بلقائي الذهاب والإياب في دور الـ ١٦ من دوري أبطال آسيا أمام الدحيل في السادس والـ ١٣ من أغسطس.

جدير بالذكر أن الفريق يقوده فنيًا الإسباني تشافي هيرنانديز قائد برشلونة والسد السابق الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم المنصرم.