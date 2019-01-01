حامد إسماعيل: السد لديه الأفضلية، لكن عليه إثبات هذا في الملعب

السد تعادل خارج ملعبه ذهابًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال حامد إسماعيل لاعب السد القطري أن أفضلية فريقه في مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام الدحيل يجب أن تُبرهن على أرض الملعب مساء اليوم.

ويمتلك السد الأفضلية بتعادله ذهابًا خارج ملعبه 1-1، مما يعني أن التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة على ملعبه مساء اليوم سيكون كافيًا له للتأهل لدور الـ8، فيما يحتاج منافسه للفوز أو التعادل بهدفين لمثليهما على الأقل.

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وقال اللاعب القطري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الفريقين يعرفان بعضهما البعض جيدًا جدًا سواء من خلال لقاء الذهاب أو المباريات السابقة بينهما في قطر.

مضيفًا "نحن لنا الأفضلية لكن علينا أن نثبت هذا في الملعب، اللعب على أرضنا يحملنا مسؤولية أكبر".

إسماعيل أتم حديثه بدعوة جماهير السد للحضور ومؤازرة وتشجيع الفريق ليخرج بنتيجة إيجابية تكفل له بطاقة الصعود لربع النهائي وضمان المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في الدوحة هذا العام.

هذا إنجاز للكرة السعودية بلا شك 👏